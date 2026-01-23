ТСН в социальных сетях

Киев
344
2 мин

В КГГА устроили обыски: директору Департамента финансов объявили подозрение

Следственные действия связаны с выполнением решения Киевского городского совета в 2020 году «Об осуществлении заимствования».

Ирина Лабьяк
Киевская городская государственная администрация

Киевская городская государственная администрация / © ТСН.ua/Юлия Желонкина

Дополнено новыми материалами

Национальная полиция 23 января проводит обыски в Департаменте финансов Киевской городской государственной администрации и по месту жительства его руководителя. Следствие касается выпуска местных облигаций 2020 года, который нанес ущерб бюджету столицы.

Об этом сообщили в самой КГГА.

Следственные действия связаны с выполнением решения Киевского городского совета 2020 года «Об осуществлении заимствования», которое предусматривало размещение облигаций внутренних местных займов Киевсовета. Директору Департамента финансов КГГА объявили о подозрении.

В рамках реализации этого решения в 2020 году Департамент финансов подготовил и осуществил выпуск соответствующих облигаций. В ведомстве подчеркивают, что все действия проводились строго в соответствии с нормами бюджетного законодательства и во исполнение решения Киевсовета, которое является обязательным.

В то же время в рамках уголовного производства следователи считают эти действия неправомерными и заявляют, что они якобы нанесли ущерб бюджету столицы.

С утра правоохранители проводят обыски: сначала по месту жительства руководителя Департамента, затем — в служебных помещениях. По итогам следственных мероприятий оформлены соответствующие процессуальные документы, а все запрашиваемые материалы и документы были предоставлены следствию в полном объеме.

В Департаменте финансов отмечают, что речь идет о решении, принятом еще в 2020 году, и называют уголовное производство безосновательным и имеющим признаки политической ангажированности. Ведомство заявляет о готовности сотрудничать со следствием и одновременно отстаивать законность и правомерность своих действий.

К слову, накануне НАБУ и САП разоблачили бывшего главу Госпогранслужбы и его подчиненных на систематических взятках за контрабанду сигарет. По данным следствия, в 2023 году чиновники за 204 тыс. евро обеспечили беспрепятственный проезд 68 автомобилей, используя для маскировки поддельные дипломатические номера и привлекая в качестве пассажиров родственников украинских дипломатов, чтобы избежать осмотра в ЕС. Схему разоблачили благодаря обнародованным записям разговоров о распределении денег, сейчас фигурантам готовят меры пресечения.

