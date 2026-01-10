- Дата публикации
-
В каких районах Киева действуют экстренные отключения: подробности от ДТЭК
В общем, после ударов России электроснабжение восстановлено для сотен тысяч киевлян.
После массированного обстрела Киева возобновлено электроснабжение для 648 тысяч семей.
Об этом пишет ДТЭК.
По информации компании, еще 60 тысяч домов киевлян получили свет сегодня.
На Левом берегу и в части Печерского и Голосеевского районов все еще применяются экстренные отключения.
«На другой части Правого берега действует график отключений», — отметили в ДТЭК.
Несмотря на успешное восстановление ситуация остается сложной на локальном уровне. Дополнительную нагрузку на систему создают низкие температуры воздуха.
«В настоящее время продолжаются работы по ликвидации локальных аварий, возникших из-за перегрузки сетей и морозов», — отмечают в ДТЭК.
Массовое использование обогревателей приводит к перегрузке уцелевших линий, что провоцирует точечное обесточивание.
Напомним, 9 января Киев пострадал от масштабного российского удара, из-за которого в столице возникли перебои с электроснабжением, теплом и водой. Часть районов оставалась без света и отопления, а также наблюдались проблемы с работой электротранспорта.
По состоянию на утро 10 января энергетики возобновили электроснабжение для 588 тысяч оставшихся без света семей накануне. В ДТЭК сообщили, что ремонтные бригады работают круглосуточно, чтобы полностью ликвидировать последствия.