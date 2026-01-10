В каких районах Киева действуют экстренные отключения: подробности от ДТЭК

Свет / © ТСН.ua

После массированного обстрела Киева возобновлено электроснабжение для 648 тысяч семей.

Об этом пишет ДТЭК.

По информации компании, еще 60 тысяч домов киевлян получили свет сегодня.

На Левом берегу и в части Печерского и Голосеевского районов все еще применяются экстренные отключения.

«На другой части Правого берега действует график отключений», — отметили в ДТЭК.

Несмотря на успешное восстановление ситуация остается сложной на локальном уровне. Дополнительную нагрузку на систему создают низкие температуры воздуха.

«В настоящее время продолжаются работы по ликвидации локальных аварий, возникших из-за перегрузки сетей и морозов», — отмечают в ДТЭК.

Массовое использование обогревателей приводит к перегрузке уцелевших линий, что провоцирует точечное обесточивание.

Напомним, 9 января Киев пострадал от масштабного российского удара, из-за которого в столице возникли перебои с электроснабжением, теплом и водой. Часть районов оставалась без света и отопления, а также наблюдались проблемы с работой электротранспорта.

По состоянию на утро 10 января энергетики возобновили электроснабжение для 588 тысяч оставшихся без света семей накануне. В ДТЭК сообщили, что ремонтные бригады работают круглосуточно, чтобы полностью ликвидировать последствия.