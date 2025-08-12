ТСН в социальных сетях

Киев
262
1 мин

В Ирпене женщина била портреты погибших бойцов: полиция отреагировала

В Ирпене 45-летняя женщина совершала неправомерные действия на Аллее памяти Героев.

Катерина Сердюк
Аллея памяти Героев.

© УНИАН

В Ирпене женщина избила портреты погибших и показывала им средний палец. Ее личность установили полицейские.

Об этом сообщает полиция Киевщины .

Действия женщины, которым трудно найти адекватное объяснение, запечатлела прохожая. Кадры вызвали негодование в Сети.

Детали возмутительного инцидента

По сети ходят кадры, на которых женщина в центре города Ирпень бьет портреты погибших бойцов. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

«Сегодня, во время мониторинга социальных сетей, в одной из групп телеграмм-канала полицейские обнаружили видео, на котором женщина в центре города Ирпень совершает неправомерные действия по портретам погибших защитников в российско-украинской войне», — сообщили в полиции.

Правоохранители прибыли на место происшествия и установили личность правонарушительницы. Ею оказалась 45-летняя местная жительница.

Сведения внесены в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Киеве задержали 33-летнюю женщину, повредившую мемориал на Аллее Героев.

Как рассказали очевидцы, киевлянка находилась в неадекватном состоянии. Она разбрасывала цветы и повредила фотографии погибших защитников Украины, установленных на клумбе. Проходящие мимо граждане пытались помешать ей, поэтому произошла драка.

Впоследствии нарушительницу задержали правоохранители. Свой поступок она объяснить не смогла.

