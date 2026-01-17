- Дата публикации
В Ирпене у родителей отобрали 4 детей, потому что у них не было денег на ремонт после оккупации — соцсети
Служба по делам детей Ирпеня вместо помощи пострадавшей от оккупации семье отправила малышей в интернат, пишут в Сети.
В Ирпене под Киевом у пострадавшей от оккупации семьи изъяли четырех детей из-за «социальной бедности».
Об этом рассказала основательница и директор благотворительного фонда «Твоя опора» Валерия Татарчук.
«В Украине детей начали изымать из семей за бедность. Не за насилие, не за криминал, а за то, что у родителей нет денег на ремонт после оккупации», — говорится в сообщении волонтера.
По ее словам, вместо поддержки в восстановлении дома, Служба по делам детей г. Ирпень приняла решение об изъятии четырех детей. Официальная причина — «социальная бедность».
Семья потеряла свое жилье во время оккупации Киевщины. Они были вынуждены переехать в свой другой дом, где не было ремонта. С помощью волонтеров в доме уже возобновили электроснабжение, заменили окна, вывезли мусор и частично произвели ремонт.
«Но вместо помощи система выбрала самый легкий и жестокий путь: забрать детей и поместить их в интернат. Такое решение не просто несправедливо — оно травмирует детей на всю жизнь. Бедность — это не повод для развода семьи! Бедность — это не приговор! Бедность — это вызов, который государство должно помогать преодолевать, а не наказывать за него», — отмечает Татарчук.
