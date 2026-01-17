В Ирпене у родителей отобрали 4 детей, потому что у них не было денег на ремонт после оккупации — соцсети

«Социальная бедность»: почему в Ирпене соцслужбы разрушают семью, пострадавшую от войны / © pixabay.com

Реклама

В Ирпене под Киевом у пострадавшей от оккупации семьи изъяли четырех детей из-за «социальной бедности».

Об этом рассказала основательница и директор благотворительного фонда «Твоя опора» Валерия Татарчук.

«В Украине детей начали изымать из семей за бедность. Не за насилие, не за криминал, а за то, что у родителей нет денег на ремонт после оккупации», — говорится в сообщении волонтера.

Реклама

По ее словам, вместо поддержки в восстановлении дома, Служба по делам детей г. Ирпень приняла решение об изъятии четырех детей. Официальная причина — «социальная бедность».

Семья потеряла свое жилье во время оккупации Киевщины. Они были вынуждены переехать в свой другой дом, где не было ремонта. С помощью волонтеров в доме уже возобновили электроснабжение, заменили окна, вывезли мусор и частично произвели ремонт.

«Но вместо помощи система выбрала самый легкий и жестокий путь: забрать детей и поместить их в интернат. Такое решение не просто несправедливо — оно травмирует детей на всю жизнь. Бедность — это не повод для развода семьи! Бедность — это не приговор! Бедность — это вызов, который государство должно помогать преодолевать, а не наказывать за него», — отмечает Татарчук.

Ранее сообщалось, что в Кировоградской области школьник карандашом проколол глаз однокласснику, а учителя не вызвали «скорую».