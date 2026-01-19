В Ирпене сотрудница банка растратила почти 2 миллиона гривен со счета клиента: что она придумала

Банковская карта / © pixabay.com

В Ирпене в Киевской области сотрудница банка незаконно растратила средства клиента в особо крупных размерах — более 1,7 миллиона гривен.

Об этом сообщила полиция Киевской области в Facebook.

«По данным следствия, 38-летнее должностное лицо, находясь в должности начальницы отделения банка и имея полный доступ к счетам клиентов, организовало преступную схему по подделке платежных документов и последующему незаконному перечислению денег», — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что в течение июля-августа 2025 злоумышленница неоднократно подрабатывала электронные платежные инструкции якобы от имени клиента банка и использовала их для незаконного перевода средств на счета физических лиц-предпринимателей. Кроме этого, она оформила фиктивный документ на выдачу наличных и незаконно получила 100 тысяч гривен.

В общей сложности фигурантка совершила пять незаконных финансовых операций и одну операцию по незаконному снятию наличных. Сумма нанесенного ущерба составляет 1 748 000 гривен.

Схему женщина реализовывала по предварительному сговору с другим лицом, вводя ее в заблуждение и уверяя, что все документы якобы подписаны клиентом.

В конце прошлого года правоохранители сообщили фигурантке о подозрении.

«Следователи, под процессуальным руководством Бучанской окружной прокуратуры, завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении должностного лица по фактам подделки и использования документов на перевод, а также растраты чужого имущества в особо крупных размерах, совершенном в условиях военного положения ((ч. 1 ст. 200 та ч. 5 ст. 191 Криминального кодекса Украины)», — говорится в сообщении.

Подозреваемой грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, во Львовской области разоблачили преступную группу банкиров, которые украли 5 миллионов у клиентов.