В Ирпене произошла драка с участием подростков на Аллее памяти: что известно

Драка в Ирпене

В Ирпене произошла потасовка с участием подростков на Аллее памяти. Полиция расследует инцидент.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Что известно об инциденте

В телеграмм-канале появилось видео потасовки между юношами в Ирпене. Выяснилось, что инцидент произошел в городе Ирпень, возле Аллеи памяти Героев, погибших, защищая страну во время войны.

«Правоохранители Бучанского районного управления полиции Киевщины внесли сведения в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях», — говорится в сообщении.

В настоящее время идет проверка. Правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к позорному инциденту. Впоследствии событие получит правовую квалификацию в соответствии с действующим законодательством.

Ранее речь шла о нападении на участников ансамбля Гуцулия в Шептицком. По данным правоохранителей, фигурантам — от 17 до 21 года. Трем участникам уже доложено о подозрении.

«Поступок этих юношей — это нападение на людей. Это — преступление. И подобные действия не имеют оправданий ни по возрасту, ни по обстоятельствам. Каждый избирающий путь насилия получит справедливое наказание», — заверил Клименко.