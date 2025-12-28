ТСН в социальных сетях

1071
В Ирпене генератор забрал жизни молодой пары — детали трагедии

В Ирпене от отравления из-за генератора погибла молодая семья.

Дмитрий Гулийчук
В Ирпене от отравления угарным газом погибла молодая пара

В Ирпене от отравления угарным газом погибла молодая пара / © Полиция Киевской области

В Ирпене под Киевом молодая пара погибла от отравления угарным газом из генератора.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

В Ирпене в полицию поступило сообщение от соседа о том, что 29-летний парень и его девушка долго не выходят на связь. Правоохранители обнаружили в квартире на полу бездыханной молодую пару. Неподалеку также лежала их собачка. Предварительно медики констатировали отравление угарным газом.

Напомним, также в Броварах от отравления угарным газом из генератора погиб мужчина.

56-летний местный житель спустился в подвал, чтобы включить электрогенератор, однако потерял сознание. Его жена позвала на помощь соседа, который также получил отравление угарным газом. Медикам удалось спасти только 34-летнего мужчину, пытавшегося помочь. Пострадавший находится в больнице.

