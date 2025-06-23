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В ГСЧС показали последствия атаки на Киев (фото)
В ночь на 23 июня Киев снова подвергся комбинированному обстрелу беспилотниками и ракетами.
В ночь на воскресенье, 23 июня, Киев в очередной раз оказался под массированной атакой дронов-камикадзе и баллистических ракет.
Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, последствия обстрелов ликвидируются на нескольких локациях города, в том числе в Соломенском и Шевченковском районах.
В Шевченковском районе в результате атаки повреждено перекрытие 4-го и 5-го этажей пятиэтажного жилого дома, частично разрушена крыша Во дворе произошел пожар автомобилей.
В Соломенском районе огнеборцы ликвидировали возгорание крыши здания бизнесцентра По другому адресу произошел пожар в четырехэтажном офисном здании на площади 800 кв.
Также зафиксированы возгорания на открытых территориях в результате падения обломков беспилотников, повреждены несколько нежилых зданий.
Информация о возможных пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 23 июня нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Киеву и Киевской области.
Мы ранее информировали, что враг в ночь на 23 июня обстрелял Киев и область баллистическим вооружением.