В гей-клубе Киева устроили вечеринку в День траура: детали скандала

Вечеринка в киевском клубе в День траура / © Полиция Киева

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В Киеве, несмотря на объявление 1 августа Днем траура из-за российской атаки 31 июля киевский гей-клуб Dark Room проводил вечеринку.

Об этом пишет «Телеграф».

«Пишут, что в клубе сидят несовершеннолетние, бегающие по улице в неадекватном состоянии. На замечание о дне траура владелец ответил криком: „Мне пох*!“», — отмечают в издании.

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Скриншот из анонсов вечеринки на странице заведения в Instagram

Администрация заведения и его владельцы пока не прокомментировали ситуацию.

Реакция полиции

В полиции Киева подтвердили проведение развлекательного мероприятия в День траура «в одном из заведений Голосеевского района». Название заведения в полиции не уточнялось.

© Полиция Киева

«Полицейские немедленно прибыли на место происшествия. Поскольку дверь была закрыта, а персонал заведения по требованию правоохранителей отказался их открыть, правоохранители провели неотложный обыск, в ходе которого обнаружили в помещении более 30 посетителей и администрацию клуба», — рассказали правоохранители.

© Полиция Киева

© Полиция Киева

Администрация клуба была доставлена в территориальное управление полиции. На них составили административные протоколы по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство) и ст. 185 КУоАП (злобное неповиновение законному требованию полицейского). Нарушителям грозит штраф или до 15 суток админареста.

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По факту громкой вечеринки в траурный день начато уголовное производство по ст. хулиганство. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в результате массированной атаки врага на столицу внои 31 июля погиб 31 человек, в том числе пятеро детей. Самому младшему ребенку было всего два года. Ранены 159 человек, 16 из них — дети.

Мэр столицы Виталий Кличко объявил 1 августа днем траура.