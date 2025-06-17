В Европе отреагировали на ночной удар РФ по Киеву

Разрушенный дом на Соломенке. / © Associated Press

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Российская Федерация абсолютно не заинтересована в прекращении войны в Украине и "непреклонна" в своих атаках. Мероприятие должно продолжать оказывать давление на страну-террориста.

Об этом заявила высокая представительница Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас, сообщает The Guardian.

Ночную ракетно-дроновую атаку по столице она назвала "одним из самых разрушительных авиаударов по Киеву за время войны".

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"Россия остается неумолимой в своих атаках, нацеленных на гражданское население, и продолжает войну. Это еще один знак того, что Россия просто не заинтересована в мире. Поэтому мы должны продолжать давление", – заявила Каллас.

Кроме того, Каллас поддержала снижение верхнего предела цены на российскую нефть и выступила против того, чтобы Москва выступала посредником в любом конфликте.

"Пока мы видим такие действия, она не является посредником, который можно реально рассматривать", - добавила политика.

Напомним, ночью против 17 июня РФ девять часов терроризировала Киев ракетами и дронами. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что этой ночью российская армия нанесла один из самых страшных ударов по столице.

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Военный эксперт Михаил Жирохов подчеркнул, что ночью россияне целенаправленно избивали по гражданским, чтобы общество было готово к любым переговорам с любым результатом.

Тем временем в России традиционно придумали циничное оправдание ночного удара по Украине.

Дата публикации 10:09, 17.06.25 Количество просмотров 59 Кличко показал видео с кассетными боеприпасами, которыми РФ атаковала Киев