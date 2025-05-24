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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В ЕС отреагировали на комбинированный обстрел Киева

Европейская дипломатка посоветовала сомневающимся в намерениях РФ читать новости.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Атака на Киев в ночь на 24 мая.

Атака на Киев в ночь на 24 мая. / © Associated Press

Госпожа посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова отреагировала на комбинированную атаку РФ по Киеву ночью 24 мая.

В своем сообщении в соцсети Х она осудила действия РФ.

"Еще одна ужасная ракетная и дроновая атака на Украину. Основная цель - Киев. Многие жилые дома в огне, получили серьезные разрушения. Пострадали 15 человек", - написала госпожа посол.

Кроме того, Матернова посоветовала тем, кто "до сих пор сомневается, что Россия хочет продолжения войны" почитать новости.

Дипломатка отметила, что в результате удара по столице пострадали районы, где живут ее коллеги.

Напомним, ночью РФ атаковала БпЛА и баллистикой Киев. Это была одна из самых массированных комбинированных атак на столицу. В результате попаданий в Днепровском, Соломенском, Оболонском и Голосеевском районах пострадали 15 человек.

В частности, обломки БпЛА попали в многоэтажку на Оболони. В жилом доме загорелся практически весь подъезд. Дрон повредил ряд квартир на 3-6 этажах. Известно о пяти пострадавших жильцах многоэтажки.

Известно, что враг атаковал также Киевскую область. Уламки БпЛА влучили в частный будинок в місті Березань, через що виникла пожежа. Двоє постраждалих.

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