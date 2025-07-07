В движении Киевской электрички произошли изменения: что случилось

Киевская кольцевая электричка

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Из-за травмирования человека на некоторых станциях Киевской кольцевой электрички посадка/высадка пассажиров будет происходить по нечетном пути. Kyiv City Express Б06 отправился со станции «Дарница» с незначительной задержкой.

Об этом сообщается в телеграм-канале Kyiv City Express.

«Из-за травмирования человека по станциям Русановка, Левобережная и Никольская Слободка посадка/высадка пассажиров временно будет происходить по нечетном пути», — указано в заявлении.

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Отмечается, что на станциях находятся работники Военизированной охраны «Укрзализныци». К ним можно обращаться в случае возникновения вопросов.

Также указано, что Kyiv City Express Б06 по техническим причинам отправился со станции «Дарница» в направлении Русановки с задержкой в девять минут.

«Извиняемся за неудобства, догоняем», — добавили в Kyiv City Express.

К слову, с 6 июля в Киеве из-за жары действуют временные ограничения движения грузовиков. Им запрещено ездить по столичным дорогам при температуре воздуха +28 градусов и выше.

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