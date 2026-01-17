ТСН в социальных сетях

В ДТЭК объяснили, почему Киев больше недели живет без графиков света

Сочетание сильных морозов и разрушений в результате российских обстрелов привело к критической нагрузке на столичные электросети.

Автор публикации
Блэкаут в Киеве

Блэкаут в Киеве / © Associated Press

В Киеве наблюдается сложная ситуация с электроснабжением за весь период полномасштабной войны. Столица уже больше недели живет в режиме экстренных отключений, когда спрогнозировать наличие электричества по графикам невозможно.

Об этом сообщили в компании ДТЭК.

Энергетики выделяют комплекс причин, повлекших беспрецедентно долгие ограничения. Главным фактором остаются постоянные массированные атаки врага по объектам энергосистемы.

Уже больше недели температура воздуха в Киеве держится на отметке ниже -10 градусов.

Во время последних обстрелов оккупанты нанесли значительный ущерб тепловой инфраструктуре города, что повлекло за собой перебои с теплоснабжением во многих домах.

Также из-за холода в квартирах киевляне активнее включают электрические обогреватели. Это создает чрезмерную нагрузку на и без того ослабленные электросети, приводя к авариям.

Почему свет дают неравномерно

Пока энергетики делают все возможное, чтобы удерживать баланс системы. Средний показатель наличия электроэнергии по городу составляет около 3 часов со светом против 10 часов без него.

Однако в ДТЭК признают: ситуация в разных районах столицы неравномерна.

«В одних домах свет может подаваться 4 часа и отсутствовать 8 часов, а в других — 2-3 часа со светом и примерно 11 без. Все зависит от степени повреждений конкретных объектов генерации и распределительных сетей, питающих тот или иной район», — объясняют специалисты.

Когда ждать улучшения

Главная цель энергетиков на сегодняшний день — стабилизировать систему настолько, чтобы как можно быстрее отказаться от экстренных отключений и вернуться к понятным и предполагаемым графикам.

В компании поблагодарили киевлян за устойчивость и понимание ситуации, а также бизнес, который продолжает работать и поддерживать экономику в сверхсложных условиях. Работы по восстановлению поврежденного оборудования длятся круглосуточно.

Напомним, по состоянию на 17 января самая сложная ситуация с электроснабжением сложилась в Киевской, Одесской и Запорожской областях из-за последствий российских атак и сильных морозов.

В Киеве без света остаются более 50 тысяч абонентов, часть домов длительно без отопления, критическая инфраструктура работает на резервных источниках питания.

В Одесской области и Запорожье продолжаются восстановительные работы, энергетики постепенно возвращают потребителей к сети и планируют переход от аварийных к плановым отключениям.

