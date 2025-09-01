В Доме учителя в Киеве во время реставрации нашли то, что было спрятано долгие годы (фото)

Дом учителя / © КМДА

В Киеве во время противоаварийных работ в Киевском городском Доме учителя реставраторы нашли аутентичную покраску окон и латунные наличники фасадных рам, которые долгое время были скрыты под наслоениями черной краски.

Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает пресс-служба

По его словам, открытие позволяет вернуть зданию его аутентичный вид, элегантность и целостность авторского замысла начала ХХ века. Реставрационные работы на части здания проводятся впервые за 113 лет его существования. Дом учителя входит в престижную программу World Monuments Watch 2025.

По меморандуму между Департаментом образования и науки КГГА, Всемирным фондом памятников (World Monuments Fund) и Домом учителя предусмотрена реставрация 24 аутентичных металлических окон. На сегодня отреставрированы окна первого этажа главного фасада, продолжаются работы в галерее основного зала второго этажа, где в январе 1918 года провозгласили IV Универсал о независимости Украины.

Дом учителя / © КМДА

Валентин Мондриевский подчеркнул, что восстановление фасадной части Дома учителя — это не только возвращение аутентичности и исторической памяти, но и сохранение символа украинской независимости для будущих поколений.

Дом учителя / © КМДА

Первый этап восстановления фасадных окон, поврежденных во время российской ракетной атаки в октябре 2022 года, продлится до конца года. Работы выполняются при поддержке World Monuments Fund в рамках программы неотложных противоаварийных и консервационных мероприятий.

© КМДА

Дом учителя / © КМДА

Региональный директор WMF Екатерина Гончарова отметила, что фонд горд работать с городскими властями над реставрацией легендарного здания и через программу 2025 World Monuments Watch привлекать международное внимание к защите украинского культурного наследия в условиях войны.

