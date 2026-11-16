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- Киев
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В десять раз сложнее, чем мост: сколько времени нужно на строительство тоннеля под Днепром в Киеве
Строительство тоннеля под Днепром в Киеве может оказаться в десять раз сложнее строительства мостов, а только на исследование грунтов и разработку проектной документации понадобится не менее полутора лет.
Сооружение подземной переправы под Днепром в Киеве — сверхсложный инженерный проект, нуждающийся в тщательной и длительной подготовке еще до начала строительных работ. Только на этап проектирования понадобится не менее полутора лет.
Об этом рассказал кандидат технических наук, доцент кафедры мостов, тоннелей и гидротехнических сооружений Национального транспортного университета, инженер-проектировщик Андрей Корецкий в эфире Киев24.
По оценке специалиста, строительство тоннеля под рекой может быть в десять раз сложнее, чем возведение традиционных мостовых переходов.
Прежде чем приступать непосредственно к прокладке тоннеля, необходимо выполнить ряд критически важных подготовительных шагов:
выбрать оптимальную локацию для переправы;
провести детальные геологические исследования почв;
разработать полноценный инженерный проект;
заказать и доставить специализированную туннелепроходческую технику.
Андрей Корецкий подчеркнул, что любая спешка на подготовительном этапе недопустима, поскольку может привести к серьезным инженерным ошибкам при реализации проекта.
Напомним, народный депутат Владимир Крейденко заявил о том, что в Киеве вполне реально уже в ближайшее время запустить речное сообщение между станцией метро «Славутич» и Почтовой площадью. Примерная стоимость проезда составит 60–80 гривен.