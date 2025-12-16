В Деснянском районе столицы мужчина поджег отделение почты - детали инцидента

Задержанный / © Полиция Киева

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который поджег почтовое отделение в Деснянском районе по указанию псевдоправоохранителя. Инцидент произошел после того, как житель Житомира согласился выполнить преступление из-за телефонных угроз в отношении своей знакомой.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в г. Киеве.

Полицейские установили, что подозреваемым является 25-летний житель Житомира, который приехал в столицу на заработки и работал автослесарем в местной мастерской.

По данным следствия, накануне инцидента товарищ задержанного познакомился с девушкой в Интернете и планировал с ней свидание. Вскоре ему позвонил якобы представитель правоохранительного органа и сообщил, что его новая знакомая работает на государство-агрессора. Псевдоправоохранитель предупредил мужчину о якобы неприятностях, которые ждут его из-за общения с девушкой.

Злоумышленник получил «советчик», что может избежать проблем, если подожжет отделение почты, где, по словам телефонного «полицейского», работает сообщник его знакомой.

Мужчина согласился на преступление и привлек к его выполнению своего знакомого. Когда они прибыли в почтовое отделение, знакомый облил входную дверь горючей смесью и поджег ее.

© Полиция Киева

Огонь повредил двери и создал угрозу для посетителей и сотрудников, однако пострадавших нет.

Задержанный сейчас находится под следствием. Ему сообщено о подозрении в совершении умышленного повреждения имущества по мотивам самоуправства и мошенничества, а действия расследуются по соответствующим статьям Уголовного кодекса Украины.

Полиция отмечает, что такие псевдоправоохранители активно используют психологическое давление и фейковые угрозы для втягивания граждан в преступную деятельность. Правоохранители призывают граждан проверять любые телефонные сообщения от якобы правоохранителей и сообщать о подозрительных звонках.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства инцидента и возможная причастность других лиц к поджогу.

