- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 126
- Время на прочтение
- 2 мин
В Деснянском районе столицы мужчина поджег отделение почты - детали инцидента
Поджог почты в Деснянском районе осуществлен по инструкции псевдоправоохранителя.
В Киеве правоохранители задержали мужчину, который поджег почтовое отделение в Деснянском районе по указанию псевдоправоохранителя. Инцидент произошел после того, как житель Житомира согласился выполнить преступление из-за телефонных угроз в отношении своей знакомой.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в г. Киеве.
Полицейские установили, что подозреваемым является 25-летний житель Житомира, который приехал в столицу на заработки и работал автослесарем в местной мастерской.
По данным следствия, накануне инцидента товарищ задержанного познакомился с девушкой в Интернете и планировал с ней свидание. Вскоре ему позвонил якобы представитель правоохранительного органа и сообщил, что его новая знакомая работает на государство-агрессора. Псевдоправоохранитель предупредил мужчину о якобы неприятностях, которые ждут его из-за общения с девушкой.
Злоумышленник получил «советчик», что может избежать проблем, если подожжет отделение почты, где, по словам телефонного «полицейского», работает сообщник его знакомой.
Мужчина согласился на преступление и привлек к его выполнению своего знакомого. Когда они прибыли в почтовое отделение, знакомый облил входную дверь горючей смесью и поджег ее.
Огонь повредил двери и создал угрозу для посетителей и сотрудников, однако пострадавших нет.
Задержанный сейчас находится под следствием. Ему сообщено о подозрении в совершении умышленного повреждения имущества по мотивам самоуправства и мошенничества, а действия расследуются по соответствующим статьям Уголовного кодекса Украины.
Полиция отмечает, что такие псевдоправоохранители активно используют психологическое давление и фейковые угрозы для втягивания граждан в преступную деятельность. Правоохранители призывают граждан проверять любые телефонные сообщения от якобы правоохранителей и сообщать о подозрительных звонках.
Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства инцидента и возможная причастность других лиц к поджогу.
Напомним, ранее мы писали о том, что полицейские задержали киевлянина, который поджег дверь квартиры пенсионерки в Шевченковском районе, выполняя «задание» псевдоправоохранителей