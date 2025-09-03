ТСН в социальных сетях

В Деснянском районе Киева упал российский дрон

В Деснянском районе столицы зафиксировано падение вражеского беспилотника. Предварительно на месте инцидента не произошло пожара или разрушений.

Елена Кузьмич
ПВО

ПВО / © Associated Press

В ночь на 3 сентября 2025 года в Деснянском районе Киева упал вражеский беспилотный летательный аппарат. По словам начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, предварительно обошлось без пожара и разрушений.

Все необходимые службы уже направляются на место падения для проверки территории и уточнения последствий.

Жители призывают оставаться в укрытиях до отбоя тревоги и не публиковать фото или видео работы сил ПВО.

Напомним, что в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какова угроза.

