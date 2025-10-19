В Деснянском районе Киева произошел пожар в многоэтажке, есть пострадавшие (фото, видео)

Пострадавший при пожаре

В Деснянском районе Киева, на Лесном проспекте, произошел пожар в многоэтажке. Возгорание возникло в квартире на шестом этаже девятиэтажного дома.

Об этом сообщили в КГГАи ГСЧСв Telegram.

Во время ликвидации пожара спасатели спасли 7 человек, среди которых трое детей. Еще 10 жителей с верхних этажей вывели на свежий воздух.

Пожарные обнаружили мужчину в тяжелом состоянии, которого передали медикам. Всего три человека пострадали: двое госпитализированы, один находится в тяжелом состоянии, еще одному оказали помощь на месте.

Площадь возгорания составила около 30 кв. м. Причину пожара сейчас выясняют правоохранители.

Напомним, ранее мы писали о том, что 19 октября в Голосеевском районе Киева вспыхнул пожарв квартире многоэтажного дома.