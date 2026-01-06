- Дата публикации
В Чернобыльской зоне лось вышел на дорогу "за лакомством": появилось видео
Специалисты объясняют: лосей привлекает соль, которой дорожные службы обрабатывают автодороги во время гололеда.
В зоне отчуждения на Киевщине дикие животные все чаще выходят на проезжую часть. Специалисты объясняют: лосей привлекает соль, которой дорожные службы обрабатывают автодороги во время гололеда.
В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали выбежавший на трассу лося. Животное не проявляло боязни перед техникой, ведь имело конкретную цель — найти минералы, необходимые организму в зимний период. Соответствующее видео распространили местные Telegram-каналы.
Почему соль привлекает диких животных?
Зимой косули, олени и лоси ощущают острый дефицит соли в рационе. Смесь, которой посыпают дороги для борьбы с гололедицей, становится для них доступным «солонцом».
Слизывая соль с асфальта или обочины, животные теряют бдительность и могут внезапно появиться перед движущимся автомобилем.
Призыв зоозащитников и экологов
Активисты и администрация заповедника призывают водителей, имеющих разрешение на передвижение по зоне отчуждения, быть максимально осторожными.
Рекомендации для водителей
Соблюдайте скоростной режим: в лесистой местности и на территории заповедников скорость должна быть минимальной.
Учитывайте сумерки: лоси наиболее активны на рассвете и в вечернее время, когда видимость на дороге ограничена.
Не пытайтесь приблизиться: если вы увидели животное на дороге, лучше остановиться и дать ему спокойно уйти в лес.
«Лось — это массивное животное, вес которого может достигать 500-600 кг. Столкновение с таким великаном на скорости смертельно опасно как для зверя, так и для водителя и пассажиров авто», — подчеркивают специалисты.
Ранее экологи отмечали, что из-за отсутствия активного антропогенного влияния популяция диких животных в Чернобыльской зоне стабильно растет, что требует от людей особой ответственности за время пребывания на этой территории.
Напомним, в Чернобыльском заповеднике зафиксировали рекорд: замечено уникальное стадо оленей.