В Чернобыльском заповеднике заметили самую маленькую в мире сову: появилось фото

Сычик-воробей / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

В Чернобыльском заповеднике в Киевской области заметили самую маленькую в мире сову — крошечного сычика-воробья. Длина его тела — 15-17 см с перьями, а вес и вовсе смешной — 50-77 граммов.

Об этом сообщил Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник в Facebook и обнародовал фото.

«В глубоких чернобыльских лесах, среди старых сосен и дуплистых деревьев, живет самая маленькая сова Украины. Маленькое тело, большие глаза и острый взгляд настоящего охотника — все это о ней. В настоящее время в Заповеднике известно 39 мест обитания этого вида, а численность популяции может достигать более 50-60 пар», — говорится в сообщении.

Сычик-воробей впервые был замечен на территории Чернобыльской зоны в 2017 году / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Несмотря на свой миниатюрный вид, сычик — настоящий хищник. Он охотится днем, утром и перед сумерками, в отличие от большинства сов, которые активны только ночью. В его меню: мелкие грызуны, птицы и большие насекомые. Перед зимовкой он даже делает запасы пищи, пряча добычу в дуплах.

Сычик-воробей внесен в Красную книгу Украины / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Гнездится сычик в старых дуплах дятлов, а под «жильем» нередко обнаруживается остатки пищи. Если же днем эта потаенная птица выдает себя голосом или появляется на глаза, ее сразу начинают преследовать мелкие птицы, громко предупреждая других об опасности.

Напомним, под Чернобылем в фотоловушку попала избегающая людей редкая птица. Черный аист ведет потаенный образ жизни и даже исследователям нечасто удается его увидеть.