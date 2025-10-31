В Чернобыльском заповеднике заметили осторожного хозяина болот: появилось фото

Журавль / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Реклама

На территории Чернобыльского заповедника в Киевской области фотоловушка зафиксировала журавля серого — очень осторожной птицы, к которой подобраться крайне тяжело. Исследователи называют его «осторожным хозяином болот».

Об этом говорится в сообщении Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

«При изучении мест гнездования журавля серого исследователи постоянно работают на водно-болотных угодьях, ведь именно там эти величественные птицы строят гнезда и воспитывают птенцов. Иногда встречаются и необычные встречи журавлей в лесах, когда взрослые птицы водят молодежь. Такие моменты фиксируют не только во время полевых наблюдений, но и с помощью фотоловушек», — рассказали в заповеднике.

Реклама

По словам ученых, точная численность гнездовой популяции журавлей в Чернобыльском заповеднике пока неизвестна, однако, по оценкам, она составляет около 15-18 пар.

«Чрезвычайная осторожность журавлей усложняет проведение полноценных учетов — именно поэтому каждая встреча с этими птицами является настоящим событием для наших исследователей», — говорится в сообщении.

Журавль серый — осторожный хозяин болот / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Журавль серый: что о нем известно

Журавель серый — большая птица, которая включена в Красную книгу Украины. Длина тела — 100-130 см, вес может превышать 6 кг, размах крыльев — 180-240 см. Имеет громкий трубный пронзительный крик, который можно услышать на значительном расстоянии. Обитает в Европе и Азии и является третьим по численности видом семьи журавлевых.

Места обитания журавля серого — трудноприступные, чаще лесные, болота в долинах рек и вокруг больших озер. Он моногамный, пары постоянны. Гнезда делает из стеблей, листьев, кусочков торфа, мха и устраивает «дома» на сухом месте среди болота (на кочке или дернине), чаще на границе леса и болота. В кладке 1-3 яйца. Питается преимущественно растительной пищей (зеленые части растений, семена злаков, ягоды брусники, клюквы), а также насекомыми, моллюсками и мелкими позвоночными.

Реклама

Напомним, в июне в Чернобыльском заповеднике ученые обнаружили гнезда черного аиста с птенцами. Этот вид в Украине считается одним из самых загадочных и менее исследованных. Птенцов кольцевали для дальнейших научных наблюдений.