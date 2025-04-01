Американская норка или визон речной / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

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В Чернобыльском заповеднике заметили незваного хищника.

Об этом сообщили сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

«При обследовании территории наши специалисты заметили американскую норку (визона речного), которая является инвазивным видом для природы Украины. Она распространилась с меховых ферм и уже успела приспособиться к нашим водоемам», — говорят в заповеднике.

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Этот хищник — отличный пловец и охотник. Обитает у рек, озер и болот, питается рыбой, земноводными, грызунами и ракообразными. К сожалению, из-за своей агрессивности и всеядности американская норка вытесняет местные виды, в частности редкую европейскую норку.

Американская норка делает логово под камнями или корнями деревьев, приспосабливает норы бобра или ондатры. Такие норы могут быть до 3 метров в длину и до 1 метра вглубь от поверхности и обычно имеют несколько входов чуть выше уровня воды.

В природе врагами американской норки становятся лисы, рыси, медведи, хищные птицы и речные выдры. В целях самозащиты речной визон может выбрасывать на агрессора секрет анальных желез. Он имеет резкий мускусный запах и вызывает тошноту у многих хищников.

Напомним, под Чернобылем в фотоловушку попали дикие звери, которые искали себе пищу.