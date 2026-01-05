- Дата публикации
В Чернобыльском заповеднике в фотоловушку попал редкий хищник с детенышем: фото
Интересно, что при движении по снегу задние лапы рыси точно попадают в след передних. Даже если рисей несколько, они часто следуют вслед одна за другой, словно придерживаясь негласного «рысиного этикета».
В Чернобыльском заповеднике в Киевской области зафиксировали редких хищников — рысь с детенышем.
Как говорится в сообщении заповедника в Facebook, рысь с рысенком попали в фотоловушку.
Сотрудники заповедника объяснили, что зима для рыси — не помеха. Она отлично переносит морозы, легко преодолевает заснеженные просторы и даже может переплывать ледяную реку.
«Интересный факт: при движении по снегу задние лапы рыси точно попадают в след передних. Даже если рисей несколько, они часто идут следом вслед одна за другой, словно придерживаясь негласного „рысиного этикета“, — говорится в сообщении пил фото.
На территории Чернобыльского заповедника фотоловушки два года назад уже фиксировали наличие евразийской черты. Этот вид редок, он исчез прошлого века с территории украинского Полесья. Отмечается, что сейчас популяция рыси вполне устойчива на заповедной территории.
Ранее сообщалось, что в Чернобыльском заповеднике замечен новый для Полесья вид хищников – шакала.