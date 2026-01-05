ТСН в социальных сетях

Киев
355
1 мин

В Чернобыльском заповеднике в фотоловушку попал редкий хищник с детенышем: фото

Интересно, что при движении по снегу задние лапы рыси точно попадают в след передних. Даже если рисей несколько, они часто следуют вслед одна за другой, словно придерживаясь негласного «рысиного этикета».

Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Рысь с рысенком

Рысь с рысенком / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

В Чернобыльском заповеднике в Киевской области зафиксировали редких хищников — рысь с детенышем.

Как говорится в сообщении заповедника в Facebook, рысь с рысенком попали в фотоловушку.

Сотрудники заповедника объяснили, что зима для рыси — не помеха. Она отлично переносит морозы, легко преодолевает заснеженные просторы и даже может переплывать ледяную реку.

«Интересный факт: при движении по снегу задние лапы рыси точно попадают в след передних. Даже если рисей несколько, они часто идут следом вслед одна за другой, словно придерживаясь негласного „рысиного этикета“, — говорится в сообщении пил фото.

Рысь со своим малышом в Чернобыльском заповеднике / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

На территории Чернобыльского заповедника фотоловушки два года назад уже фиксировали наличие евразийской черты. Этот вид редок, он исчез прошлого века с территории украинского Полесья. Отмечается, что сейчас популяция рыси вполне устойчива на заповедной территории.

Ранее сообщалось, что в Чернобыльском заповеднике замечен новый для Полесья вид хищников – шакала.

355
