В Чернобыльском заповеднике в фотоловушку попал осторожный хищник
Взгляд волка напоминает, что дикие леса Полесья живут своим независимым от человека ритмом.
Чернобыльский заповедник в Киевской области поделился уникальными кадрами, которые в очередной раз напоминают о независимой жизни дикой природы в украинском Полесье. Фотоловушка зафиксировала волка, чей взгляд, устремленный прямо в объектив, стал символом свободного ритма леса.
Об этом говорится в сообщении Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.
«Фотоловушка зафиксировала волка: его взгляд, направленный прямо в объектив, словно напоминание, что дикие леса Полесья живут своим ритмом, независимым от человека», — говорится в сообщении.
Ночной хозяин Полесья
Для волков ночной лес — это не дикая пустота, а их дом, полный знакомых запахов, следов и теней. Кадры, полученные из фотоловушки, демонстрируют, как под покровом тьмы хищники:
Мягко двигаются по тропам, незаметным для постороннего глаза.
Внимательно прислушиваются к каждому шороху.
Чувствуют запах добычи на большом расстоянии.
Общаются между собой короткими, чуть слышными звуками.
Эти животные являются важным звеном экосистемы Полесья, их присутствие свидетельствует о здоровом состоянии дикой природы Заповедника. Фотография — это не только удачный кадр, но и мощное напоминание, что даже рядом с человеческой деятельностью существуют миры, живущие по своим тысячелетним законам.
Ранее сообщалось, что чернобыльские волки-мутанты выработали стойкость к раку.