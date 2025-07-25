В Чернобыльском заповеднике в фотоловушку попал огромный хищник: фото

Бурый медведь

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В Чернобыльском заповеднике на Киевщине в фотоловушку попал огромный хищник — самец бурого медведя.

Об этом сообщила пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

«В июне наши фотоловушки зафиксировали присутствие взрослого медведя на территории Чернобыльского заповедника. По всей вероятности, это самец, который находился в поисках пары, ведь именно май-июнь является периодом брачной активности этого вида», — говорится в сообщении.

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Бурый медведь — редкий и крайне осторожный житель украинского Полесья. Несмотря на это, ученые уже несколько лет фиксируют признаки возвращения этого хищника на территорию Заповедника. Наблюдения продолжаются.

Бурый медведь в Чернобыльском заповеднике / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Бурый медведь в Чернобыльском заповеднике / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Бурый медведь в Чернобыльском заповеднике / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Чтобы избежать риска, специалисты Чернобыльского заповедника призывают соблюдать простые, но важные правила на территориях, где могут находиться медведи.

Правила поведения:

Не ходите в одиночку, особенно в сумерках или ночью.

Не приближайтесь к медведю и не пытайтесь фотографировать его вблизи.

Сохраняйте спокойствие в случае встречи. Не убегайте! Медленно и осторожно отступайте назад, не совершая резких движений.

Обязательно сообщите о ваших наблюдениях специалистов Заповедника.

Напомним, в Чернобыльском заповеднике зафиксирован рекорд: замечено уникальное стадо оленей.

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