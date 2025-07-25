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- Киев
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В Чернобыльском заповеднике в фотоловушку попал огромный хищник: фото
Вероятно, бурый медведь — редкий и крайне осторожный житель украинского Полесья — находился в поисках пары.
В Чернобыльском заповеднике на Киевщине в фотоловушку попал огромный хищник — самец бурого медведя.
Об этом сообщила пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.
«В июне наши фотоловушки зафиксировали присутствие взрослого медведя на территории Чернобыльского заповедника. По всей вероятности, это самец, который находился в поисках пары, ведь именно май-июнь является периодом брачной активности этого вида», — говорится в сообщении.
Бурый медведь — редкий и крайне осторожный житель украинского Полесья. Несмотря на это, ученые уже несколько лет фиксируют признаки возвращения этого хищника на территорию Заповедника. Наблюдения продолжаются.
Чтобы избежать риска, специалисты Чернобыльского заповедника призывают соблюдать простые, но важные правила на территориях, где могут находиться медведи.
Правила поведения:
Не ходите в одиночку, особенно в сумерках или ночью.
Не приближайтесь к медведю и не пытайтесь фотографировать его вблизи.
Сохраняйте спокойствие в случае встречи. Не убегайте! Медленно и осторожно отступайте назад, не совершая резких движений.
Обязательно сообщите о ваших наблюдениях специалистов Заповедника.
Напомним, в Чернобыльском заповеднике зафиксирован рекорд: замечено уникальное стадо оленей.