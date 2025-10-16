В Чернобыльском заповеднике удалось зафиксировать редкую встречу двух хищников: фото

Рысь в Чернобыле / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

В Чернобыльском заповеднике на Киевщине зафиксировали редкую утреннюю встречу двух хищников. На одном кадре оказались рысь и серая сова, обычно скрывающаяся еще до появления первых лучей солнца.

Об этом говорится в сообщении заповедника в Facebook.

Такой кадр является настоящей удачей для исследователей.

«Сегодня делимся уникальным моментом из жизни дикой природы — фотоловушка зафиксировала одновременное присутствие двух хищников: рыси евразийской (Lynx lynx) и серой совы (Strix nebulosa) на рассвете», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе заповедника, кадры, зафиксированные фотоловушкой, — настоящий подарок для исследователей. Рысь — осторожная и потаенная, редко попадает в объективы аппаратуры. Серая сова — ночная охотница, обычно исчезающая еще до первых лучей солнца.

«Увидеть их вместе — чрезвычайная редкость и настоящая удача!», — подчеркнули специалисты Зоны отчуждения.

Встреча хищников: рысь и серая сова на одном кадре / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Напомним, в сентябре в Чернобыльском заповеднике рысь евразийская уже попадала в фотоловушку. Этот вид редок, он исчезал в прошлом веке с территории украинского Полесья. К счастью, сейчас популяция рыси вполне постоянна на заповедной территории.