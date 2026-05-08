В Чернобыле вспыхнул гигантский пожар: в огне более 1000 гектаров, потушить не удается (фото)

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения

Реклама

В Чернобыльской зоне отчуждения продолжается борьба с масштабным пожаром, охватившим более 1100 гектаров леса. Сильный ветер и сухая погода способствуют быстрому распространению огня на новые участки.

Об этом сообщила ГСЧС Украины.

Из-за мощных порывов ветра пожар в зоне отчуждения быстро распространяется по лесной территории и перебрасывается на новые кварталы массива. По предварительным оценкам, площадь возгорания уже превысила 1100 гектаров.

Реклама

Осложняют ситуацию сухие погодные условия, сильный ветер и минная опасность на части территории, из-за чего возможности для тушения существенно ограничены. На отдельных лесных участках работы временно приостановили из-за риска обнаружения взрывоопасных предметов.

К борьбе с огнем привлекли подразделения ГСЧС, спецтехнику и представителей других служб. Спасатели работают в усиленном режиме — локализуют очаги возгорания и пытаются не допустить дальнейшего распространения пожара.

Работы по ликвидации пожара продолжаются.

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения (9 фото)

Напомним, на севере Черниговской области из-за обстрелов РФ возник масштабный лесной пожар на площади около 2400 гектаров. Огонь охватил Елинское и Тихоновицкое лесничества. Полноценное тушение невозможно из-за заминирования территорий и постоянной угрозы от вражеских беспилотников. Специалисты работают в условиях критического риска, пытаясь сдержать стихию там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Реклама

Новости партнеров