В частном зоопарке под Киевом у оленя обнаружили бешенство: посетителей просят обратиться к врачу

Олень заболел в конце августа / © Резонанс.info

В частном мини-зоопарке в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом погиб от бешенства олень. Посетителей просят срочно обратиться к врачу.

Об этом сообщил Борщаговский сельсовет.

«В конце августа заболел и погиб от бешенства олень, который находился в частном мини-зоопарке. Поэтому посетителям с детьми, которые побывали в зоопарке с 16 августа и контактировали с животными (могли получить царапины, укусы или ослине), рекомендуют срочно обратиться к врачу. Он решит, нужно ли назначать прививку против бешенства», — говорится в сообщении.

Бешенство — это вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему и имеющее 100% летальность.

С начала года в Бучанском районе уже зарегистрировали 11 случаев заболевания бешенством среди животных.

Напомним, на Волыни кот с бешенством поцарапал всю семью. Животное вело себя агрессивно и начало бросаться на людей. Всех четырех контактировавших с котом вакцинировали. А в местности ввели карантин — там массово прививают домашних животных.