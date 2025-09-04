ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
71
Время на прочтение
1 мин

В частном зоопарке под Киевом у оленя обнаружили бешенство: посетителей просят обратиться к врачу

Инфицированное животное погибло, посетителей зоопарка призывают срочно обратиться к врачу.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Олень заболел в конце августа

Олень заболел в конце августа / © Резонанс.info

В частном мини-зоопарке в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом погиб от бешенства олень. Посетителей просят срочно обратиться к врачу.

Об этом сообщил Борщаговский сельсовет.

«В конце августа заболел и погиб от бешенства олень, который находился в частном мини-зоопарке. Поэтому посетителям с детьми, которые побывали в зоопарке с 16 августа и контактировали с животными (могли получить царапины, укусы или ослине), рекомендуют срочно обратиться к врачу. Он решит, нужно ли назначать прививку против бешенства», — говорится в сообщении.

Бешенство — это вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему и имеющее 100% летальность.

С начала года в Бучанском районе уже зарегистрировали 11 случаев заболевания бешенством среди животных.

Напомним, на Волыни кот с бешенством поцарапал всю семью. Животное вело себя агрессивно и начало бросаться на людей. Всех четырех контактировавших с котом вакцинировали. А в местности ввели карантин — там массово прививают домашних животных.

Дата публикации
Количество просмотров
71
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie