В части Киева остановился электротранспорт: что будет с движением 12 января

Трамвай. / © Киевпастранс

Реклама

В понедельник, 12 мая, на Левом берегу Киева приостановка движения электротранспорта. Для обеспечения транспортного сообщения движение трамваев и троллейбусов будут дублировать автобусы.

Об этом сообщили в пресс-службе «Киевпасстранса».

«Просим киевлян и гостей города с пониманием отнестись к временным изменениям и учитывать их при планировании поездок», — отметили в компании.

Реклама

Автобусное сообщение организовано

По трамвайным маршрутам:

22т — просп. Воскресенский — ЗОСК;

27т — ул. Милославская — ст. м. «Позняки»;

28т — ул. Милославская — ст. м. «Лесная»;

29т — ст. м. «Бориспольская — ст. м. „Лесная“;

По троллейбусным маршрутам:

29тр — Дарницкая пл. — Зал. ст. «Куреневка»;

30тр — ул. Милославская — ул. Кадетский Гай;

31тр — ул. Милославская — ст. г."Лукьяновская»;

47тр — ул. Милославская — ст. м. «Минская»;

50тр — ул. Милославская — ст. м."Лыбидская»;

50кр — ул. Милославская — Дарницкая пл.

На портале kyivcity.gov.ua есть более подробная информация о маршрутах. В частности, показаны их схемы и указаны остановки.

Напомним, в субботу, 10 января, Киев оказался без света . В частности, из-за этого на Левом берегу столицы остановился весь электротранспорт. На Правом берегу электротранспорт работал, но с существенным отклонением от графиков. Кроме того, метро увеличило интервал движения поездов.