ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
93
Время на прочтение
1 мин

В части Киева остановился электротранспорт: что будет с движением 12 января

На фоне сложной ситуации с электроэнергией в Киеве введены временные изменения в движении транспорта.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Трамвай.

Трамвай. / © Киевпастранс

В понедельник, 12 мая, на Левом берегу Киева приостановка движения электротранспорта. Для обеспечения транспортного сообщения движение трамваев и троллейбусов будут дублировать автобусы.

Об этом сообщили в пресс-службе «Киевпасстранса».

«Просим киевлян и гостей города с пониманием отнестись к временным изменениям и учитывать их при планировании поездок», — отметили в компании.

Автобусное сообщение организовано

По трамвайным маршрутам:

  • 22т — просп. Воскресенский — ЗОСК;

  • 27т — ул. Милославская — ст. м. «Позняки»;

  • 28т — ул. Милославская — ст. м. «Лесная»;

  • 29т — ст. м. «Бориспольская — ст. м. „Лесная“;

По троллейбусным маршрутам:

  • 29тр — Дарницкая пл. — Зал. ст. «Куреневка»;

  • 30тр — ул. Милославская — ул. Кадетский Гай;

  • 31тр — ул. Милославская — ст. г."Лукьяновская»;

  • 47тр — ул. Милославская — ст. м. «Минская»;

  • 50тр — ул. Милославская — ст. м."Лыбидская»;

  • 50кр — ул. Милославская — Дарницкая пл.

На портале kyivcity.gov.ua есть более подробная информация о маршрутах. В частности, показаны их схемы и указаны остановки.

Напомним, в субботу, 10 января, Киев оказался без света . В частности, из-за этого на Левом берегу столицы остановился весь электротранспорт. На Правом берегу электротранспорт работал, но с существенным отклонением от графиков. Кроме того, метро увеличило интервал движения поездов.

Дата публикации
Количество просмотров
93
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie