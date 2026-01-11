- Дата публикации
В части Киева остановился электротранспорт: что будет с движением 12 января
На фоне сложной ситуации с электроэнергией в Киеве введены временные изменения в движении транспорта.
В понедельник, 12 мая, на Левом берегу Киева приостановка движения электротранспорта. Для обеспечения транспортного сообщения движение трамваев и троллейбусов будут дублировать автобусы.
Об этом сообщили в пресс-службе «Киевпасстранса».
«Просим киевлян и гостей города с пониманием отнестись к временным изменениям и учитывать их при планировании поездок», — отметили в компании.
Автобусное сообщение организовано
По трамвайным маршрутам:
22т — просп. Воскресенский — ЗОСК;
27т — ул. Милославская — ст. м. «Позняки»;
28т — ул. Милославская — ст. м. «Лесная»;
29т — ст. м. «Бориспольская — ст. м. „Лесная“;
По троллейбусным маршрутам:
29тр — Дарницкая пл. — Зал. ст. «Куреневка»;
30тр — ул. Милославская — ул. Кадетский Гай;
31тр — ул. Милославская — ст. г."Лукьяновская»;
47тр — ул. Милославская — ст. м. «Минская»;
50тр — ул. Милославская — ст. м."Лыбидская»;
50кр — ул. Милославская — Дарницкая пл.
На портале kyivcity.gov.ua есть более подробная информация о маршрутах. В частности, показаны их схемы и указаны остановки.
Напомним, в субботу, 10 января, Киев оказался без света . В частности, из-за этого на Левом берегу столицы остановился весь электротранспорт. На Правом берегу электротранспорт работал, но с существенным отклонением от графиков. Кроме того, метро увеличило интервал движения поездов.