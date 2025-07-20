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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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218
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В Буче запустили салюты во время воздушной тревоги (видео)

В Буче на Киевщине неизвестные запустили салют, их уже разыскивает полиция.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Салюты в Буче

Салюты в Буче

В Буче под Киевом поздно вечером, 20 июля, неизвестные запустили салюты, несмотря на запрет на использование пиротехнических изделий.

Об этом сообщили местные паблики, добавив соответствующее видео.

Отмечается, что салюты взрывались во время воздушной тревоги.

Реакция полиции

Полицейские Киевщины заверили, что устанавливают лиц, запустивших салют в Бучанском районе

«20 июля, около 22:30, в полицию поступило сообщение о запуске салюта на одной из улиц в городе Буча. Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия и обследуют территорию. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к нарушению», — говорится в сообщении.

Напомним, что в Украине от 6 ноября 2023 года вступил в силу закон о запрете использования и распространения салютов, фейерверков и петард. Поэтому те, кто не будет выполнять ограничения, будут привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности. Нарушителям может грозить штраф в размере от 17 тыс. до 34 тыс. грн, или ограничение свободы сроком до пяти лет.

Украинцев призывают сообщать на специальную линию 112, если вы заметили запускающих фейерверки лиц.

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Дата публикации
Количество просмотров
218
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