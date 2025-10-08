ТСН в социальных сетях

Киев
51
1 мин

В Борисполе во время ВЛК умер мужчина — детали трагедии

В Борисполе мужчина приехал на ВЛК и не вышел из больницы живым.

Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
43-летний мужчина скончался во время прохождения ВЛК

43-летний мужчина скончался во время прохождения ВЛК / © ТСН.ua

В Борисполе на Киевщине в больнице скончался 43-летний мужчина, пришедший проходить военно-врачебную комиссию (ВЛК).

По данным полиции Киевской области, на территории медучреждения мужчине внезапно стало плохо.

На территории больницы внезапно упал и получил телесные повреждения 43-летний мужчина. Медики оперативно оказали первоначальную помощь, однако спасти его жизнь не удалось.

Как рассказали свидетели, мужчина прибыл в город для прохождения военно-врачебной комиссии.

Ранее сообщалось, что в Украине упростили прохождение ВЛК.

