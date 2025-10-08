- Дата публикации
Киев
51
1 мин
В Борисполе во время ВЛК умер мужчина — детали трагедии
В Борисполе мужчина приехал на ВЛК и не вышел из больницы живым.
В Борисполе на Киевщине в больнице скончался 43-летний мужчина, пришедший проходить военно-врачебную комиссию (ВЛК).
По данным полиции Киевской области, на территории медучреждения мужчине внезапно стало плохо.
На территории больницы внезапно упал и получил телесные повреждения 43-летний мужчина. Медики оперативно оказали первоначальную помощь, однако спасти его жизнь не удалось.
Как рассказали свидетели, мужчина прибыл в город для прохождения военно-врачебной комиссии.
Ранее сообщалось, что в Украине упростили прохождение ВЛК.