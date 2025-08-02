Поисково-спасательные работы в Киеве уже завершены

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В больнице после атаки РФ на Киев до сих пор находятся 25 человек, среди которых трое детей.

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения КГГА в Facebook.

«Десять пострадавших все еще в тяжелом состоянии. Однако стабильные. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти их и продолжают прилагать усилия, чтобы поставить на ноги как можно быстрее каждого раненого», — говорится в сообщении.

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Среди самых младшх пациентов — пятимесячная девочка, которой детские нейрохирурги спасли жизнь.

Самая младшая пострадавшая от российского удара по Киеву 31 июля / Фото: Департамент здравоохранения города Киева

«На фото — самая маленькая пострадавшая. Девочке всего пять месяцев. Киевские детские нейрохирурги позавчера спасли ей жизнь, а сегодня она уже улыбается, словно ободряя нас всех. Ее улыбка — сильнее врага. Это лицо несокрушимой жизни. Жизнь, которая еще даже не умеет говорить, а уже победила смерть! Потому что Украина — это о будущем», — отметила директор Департамента здравоохранения г. Киева Валентина Гинзбург.

Напомним, 31 июля враг совершил массированную комбинированную атаку на Киев. В этот день Россия убила 31 человека.