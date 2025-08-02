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- Киев
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В больнице после удара РФ по Киеву до сих пор находятся 25 человек, среди которых трое детей: что известно об их состоянии
Десять пациентов хоть и в тяжелом, но стабильном состоянии. Среди самых молодых пациентов — пятимесячная девочка, которой детские нейрохирурги спасли жизнь.
В больнице после атаки РФ на Киев до сих пор находятся 25 человек, среди которых трое детей.
Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения КГГА в Facebook.
«Десять пострадавших все еще в тяжелом состоянии. Однако стабильные. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти их и продолжают прилагать усилия, чтобы поставить на ноги как можно быстрее каждого раненого», — говорится в сообщении.
Среди самых младшх пациентов — пятимесячная девочка, которой детские нейрохирурги спасли жизнь.
«На фото — самая маленькая пострадавшая. Девочке всего пять месяцев. Киевские детские нейрохирурги позавчера спасли ей жизнь, а сегодня она уже улыбается, словно ободряя нас всех. Ее улыбка — сильнее врага. Это лицо несокрушимой жизни. Жизнь, которая еще даже не умеет говорить, а уже победила смерть! Потому что Украина — это о будущем», — отметила директор Департамента здравоохранения г. Киева Валентина Гинзбург.
Напомним, 31 июля враг совершил массированную комбинированную атаку на Киев. В этот день Россия убила 31 человека.