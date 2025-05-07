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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В атаке на Киев погибли волонтер и ее сын вместе со спасенными котами (видео)

Семья волонтеров, которая занималась спасением животных, погибла в Киеве в результате попадания российского беспилотника. Вместе с женщиной и сыном погибли кошки.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Пожар в квартире в Киеве после атаки в ночь на 7 мая

Пожар в квартире в Киеве после атаки в ночь на 7 мая

Во время атаки на Киев 7 мая из-за попадания беспилотника погибла волонтер с сыном. Женщина спасала животных. В ее квартире проживало 10 кошек.

Об этом сообщили в организации Kyiv Animal Rescue Group и в столичных телеграм-каналах.

«Сегодня, в результате попадания шахеда, в квартире на ул. Лагерной погибла семья волонтеров. На месте обнаружены тела двух человек и пяти кошек«, — отметили в организации по спасению животных.

Под окном квартиры спасатели нашли живого, но очень обгоревшего кота. Вероятно, его выбросило взрывной волной. Животное госпитализировано.

Поскольку в квартире жили всего 10 кошек, спасатели Kyiv Animal Rescue Group вернулись на место трагедии и продолжают поиски.

Местная жительница Ирина рассказала «Киев Сайчас», что погибшая женщина была ее подругой.

«Подруга погибла. Подруга и сын. Женщина была волонтером, спасала животных. Десять животных в квартире — погибли все. (Погибшая была в возрасте — ред.) 60-61 год, мальчику — 30 лет. Я шла на работу и увидела, что дым идет. Услышала „прилет“. Вернулась сюда и квартира уже горела», — поделилась Ирина.

Напомним, российские войска в ночь на 7 мая атаковали Киев баллистическими ракетами и беспилотниками. В настоящее время известно о двух погибших и семи пострадавших. В пяти районах столицы возникли пожары и есть разрушения.

Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что в Киеве погибли женщина и ее сын. Он также сообщил, что всего Россия атаковала Украину 142 дронами и четырьмя ракетами.

Среди семи пострадавших из-за удара РФ по Киеву оказались четверо детей. Трое из них госпитализированы с ожогами.

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