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- Киев
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Ужасный обстрел Киева: в МВД сообщили, какие последствия удара по жилому дому
Жертвами вражеского террора снова стали мирные люди.
Армия РФ 24 апреля массированно атаковала Киев . В одном из районов продолжаются поисково-спасательные работы и ликвидация последствий российского удара по жилому дому.
Об этом сообщает МВД Украины.
Какие последствия атаки
По данным МВД, в результате удара по меньшей мере 8 человек погибли.
"Девятое лицо, которое ранее считали погибшим - это были останки тел, которые сейчас находятся на судебно-медицинской экспертизе", - подчеркнул Клименко.
Среди погибших – двое детей 2003 и 2005 года рождения из одной семьи. 90 человек получили ранения, 44 находятся в медицинских учреждениях.
"Один человек провел под завалами восемь часов, и мы смогли его спасти живым. Поэтому мы будем работать днем и ночью до тех пор, пока не будем уверены, что мы достали все тела или спасли людей, которые под завалами", - подчеркнул Министр.
Напомним, ночью 24 апреля россияне нанесли массированный комбинированный удар по Киеву, унеся жизни 8 человек и ранив более 77. В Сети показали кадры с моментом "прилета".