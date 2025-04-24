Ужасный обстрел Киева: в МВД сообщили, какие последствия удара по жилому дому

Атака на Киев / © ГСЧС Украины

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Армия РФ 24 апреля массированно атаковала Киев . В одном из районов продолжаются поисково-спасательные работы и ликвидация последствий российского удара по жилому дому.

Об этом сообщает МВД Украины.

Какие последствия атаки

По данным МВД, в результате удара по меньшей мере 8 человек погибли.

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"Девятое лицо, которое ранее считали погибшим - это были останки тел, которые сейчас находятся на судебно-медицинской экспертизе", - подчеркнул Клименко.

Среди погибших – двое детей 2003 и 2005 года рождения из одной семьи. 90 человек получили ранения, 44 находятся в медицинских учреждениях.

"Один человек провел под завалами восемь часов, и мы смогли его спасти живым. Поэтому мы будем работать днем и ночью до тех пор, пока не будем уверены, что мы достали все тела или спасли людей, которые под завалами", - подчеркнул Министр.

Напомним, ночью 24 апреля россияне нанесли массированный комбинированный удар по Киеву, унеся жизни 8 человек и ранив более 77. В Сети показали кадры с моментом "прилета".