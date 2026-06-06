Ужасная авария в Киеве: что с водителем, который въехал в подземку и насмерть сбил людей

Авария в Киеве 5 июня. / © Киевская городская прокуратура

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Вечером 5 июня в Киеве, в Соломенском районе, произошла смертельная авария. Влетевшего в подземку 49-летнего водителя Mercedes задержали в процессуальном порядке. Он находится под конвоем.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

«Правоохранители задержали водителя в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины», — говорится в сообщении.

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Следователи начали уголовное производство по статье «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких человек». Решается вопрос о сообщении водителя о подозрении.

Смертельная авария в Киеве 5 июня — что известно

В пятницу вечером на Чоколовском бульваре авто на скорости выехало на тротуар и влетело в переход. Из камер видеонаблюдения видно, что машина быстро приближалась к перекрестку и без торможения влетела в пешеходную зону у подземного перехода. На тот момент там находились люди.

В результате аварии на месте погибли четыре человека: 12-летний мальчик, 47-летняя женщина и двое полицейских в возрасте 21 и 23 года. Также были травмированы двое мужчин и женщина, которые находятся в больнице.

Водителя «Мерседеса» из изуродованного салона авто деблокировали спасатели. По данным прокуратуры, виновник ДТП неоднократно был привлечен к административной ответственности за превышение скорости. Также он является участником четырех ДТП, два из которых произошли в этом году.

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Дата публикации 18:11, 05.06.26 Количество просмотров 647 В Киеве произошло смертельное ДТП: легковушка вылетела в подземный переход

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