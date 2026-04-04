Утром РФ атаковала Киев дронами: что известно о попаданиях и последствиях (фото)
Военные предупреждали о российских беспилотниках в направлении столицы.
Утром субботы, 4 апреля, армия РФ атаковала Киев беспилотниками. Обломки сбитых целей рухнули в одном из районов.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
«В Дарницком районе, по предварительной информации, в результате падения обломков БпЛА на крышу четырехэтажного офисного здания пожар на верхнем этаже», — сообщил мэр.
Глава КМВА Тимур Ткаченко подчеркнул, что информация о пострадавших уточняется.
В столичном ГСЧС подтвердили, что обошлось без жертв и пострадавших. В настоящее время спасателям уже удалось ликвидировать последствия атаки
«В результате попадания вражеского БПЛА возник пожар на первом этаже трехэтажного офисно-складского здания», — добавили в ГСЧС.
В столице воздушная тревога была объявлена в 06:29. Военные предупреждали о БПЛА, державших курс на столицу с востока.
Позже сирены раздались в ряде других районов Киевской области.
Напомним, ночью Россия снова атаковала Украину ударными БПЛА. К ночи в нескольких регионах страны была объявлена воздушная тревога. В частности, Россия ударила дронами по Сумам, было зафиксировано попадание в жилой дом.