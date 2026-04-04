ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
19k
Время на прочтение
1 мин

Утром РФ атаковала Киев дронами: что известно о попаданиях и последствиях (фото)

Военные предупреждали о российских беспилотниках в направлении столицы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Киев. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Утром субботы, 4 апреля, армия РФ атаковала Киев беспилотниками. Обломки сбитых целей рухнули в одном из районов.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

«В Дарницком районе, по предварительной информации, в результате падения обломков БпЛА на крышу четырехэтажного офисного здания пожар на верхнем этаже», — сообщил мэр.

Последствия атаки на Киев

Глава КМВА Тимур Ткаченко подчеркнул, что информация о пострадавших уточняется.

В столичном ГСЧС подтвердили, что обошлось без жертв и пострадавших. В настоящее время спасателям уже удалось ликвидировать последствия атаки

«В результате попадания вражеского БПЛА возник пожар на первом этаже трехэтажного офисно-складского здания», — добавили в ГСЧС.

Утром 4 апреля РФ атаковала Киев. / © ГУ ГСЧС в Киеве

В результате попадания вражеского БПЛА возник пожар. / © ГУ ГСЧС в Киеве

Утром 4 апреля РФ атаковала Киев. / © ГУ ГСЧС в Киеве

В результате попадания вражеского БПЛА возник пожар. / © ГУ ГСЧС в Киеве

Атака на Киев

В столице воздушная тревога была объявлена в 06:29. Военные предупреждали о БПЛА, державших курс на столицу с востока.

Позже сирены раздались в ряде других районов Киевской области.

Напомним, ночью Россия снова атаковала Украину ударными БПЛА. К ночи в нескольких регионах страны была объявлена воздушная тревога. В частности, Россия ударила дронами по Сумам, было зафиксировано попадание в жилой дом.

Дата публикации
Количество просмотров
19k
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie