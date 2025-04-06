Утренняя атака по Киеву: есть погибший

Киев атаковали баллистикой / © Getty Images

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Россия атаковала Киев баллистическими ракетами, погиб, по меньшей мере, один человек.

Об этом сообщил представитель Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев.

По его словам, также три человека пострадали. Им оказывается вся необходимая помощь.

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«В Дарницком районе обнаружили тело погибшего мужчины в результате атаки врага. Он находился на улице рядом с эпицентром взрыва. Личность мужчины устанавливают», — написал подробности мэр столицы Виталий Кличко.

Что известно о последствиях

В результате вражеской атаки баллистическими ракетами являются повреждения в Дарницком, Оболонском, Соломенском районах Киева.

Дарницкий район:

пожар в нежилом здании

также зафиксировано падение обломков и разрушение здания с пожаром в другой локации района. Имеются поврежденные и уничтоженные автомобили. Спасатели ликвидировали возгорание

Оболонский район:

пожар в мебельном цехе на площади (1500 м. кв). На месте работают спасатели

частично разрушены 3,4,5 этажи бизнес-центра

Соломенский район:

в результате падения обломков зафиксировано возгорание на открытой территории, отдельными ячейками. В результате вражеской атаки загорелся фасад складского здания. Силами спасателей пожар быстро ликвидировали

Напомним, 6 апреля российская армия атаковала украинские области крылатыми ракетами с бортов стратегической авиации ВС РФ.

В частности, ВС РФ массированно ударили по украинской столице баллистическими ракетами. В Киеве прозвучала серия взрывов, мэр города Виталий Кличко сообщил о пожарах в результате обстрела. Впоследствии появилось видео с последствиями вражеского удара.