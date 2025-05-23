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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Усиление мобилизации в Киеве: власти сделали заявление

Ряд Telegram-каналов распространили сообщения о якобы подготовке масштабных мер по мобилизации по всей стране, в том числе и в столице.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Блокпост.

Блокпост. / © Getty Images

В Сети появились сообщения о якобы усилении мобилизации в Киеве. Впрочем, это не соответствует действительности.

Об этом заявил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"Сообщение об усилении мобилизационных мер с привлечением большего количества соответствующих структур, которое сейчас распространяется по сети, фейк", - подчеркнул чиновник.

Глава КМВА также призвал доверять только официальным источникам.

Заметим, сегодня стало известно, что в одной из областей появятся мобильные блокпосты. Речь идет о четырех районах Полтавщины – это Кременчугский, Полтавский, Миргородский и Лубенский. Блокпосты создают для розыска военнослужащих, совершивших самовольное оставление части.

Кроме того, сообщалось, что в Херсонская область усиливает мобилизацию. В частности , речь идет об усилении контроля за оповещением военнообязанных.

Напомним, Кабинет министров 6 мая принял изменения в порядок призыва граждан во время мобилизации. Обновленные правила касаются фиксации повесток в реестре, сроков отсрочки, медицинского осмотра и других аспектов мобилизационного процесса.

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