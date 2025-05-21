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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Умерла 14-летняя девочка из Бучи, которую поразило током на крыше поезда

Татьяна 10 дней находилась в коме, она попала в больницу с ожогами 3-4 степени, врачи боролись за ее жизнь, но спасти не смогли.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Поражение током на крыше поезда

Поражение током на крыше поезда / © Полиция Киевской области

В больнице умерла 14-летняя Татьяна Киданчук из Бучи Киевской области, которая накануне получила тяжелые травмы вследствие поражения током на крыше поезда.

О смерти девушки сообщила ее подруга.

Подруга девочки добавила, что Татьяна 10 дней находилась в коме.

Напомним, инцидент произошел в пятницу, 9 мая, около 18.54. По предварительным данным, девочка-подросток находилась на крыше вагона, когда ее поразило током высокого напряжения. Пострадавшую доставили в больницу с ожогами 3-4 степени, врачи боролись за ее жизнь, но спасти не смогли.

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