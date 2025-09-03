ТСН в социальных сетях

2025-09-03
Киев
Киев
131
131
2 мин
2 мин

Укусил сотрудника полиции: Киевский ТЦК об инциденте с задержанием мужчины

Мужчина в Киеве вел себя агрессивно, так что полиция и военные были вынуждены применить наручники.

Катерина Сердюк
ТЦК

ТЦК / © ТСН

В Киевском ТЦК прокомментировали информацию о задержании гражданина, которая распространяется по Сети. Речь идет о случае, когда мужчина укусил сотрудника полиции.

Об этом сообщили в Киевском городском ТЦК и СП.

Детали инцидента

Как сообщили в ТЦК, во время осуществления мер оповещения 2 сентября военнослужащие и сотрудники полиции остановили мужчину для проверки военно-учетных документов. Оказалось, что гражданин разыскивается по 210 в. КУоАП.

«Когда ему об этом сообщили, гражданин начал вести себя агрессивно. В дальнейшем была попытка успокоить гражданина, но ответный гражданин укусил работника полиции за руку», — констатировали в ведомстве.

Судя по поведению гражданина, полиция надела наручники на нарушителя.

Для уменьшения риска нанести ущерб гражданину сотрудник полиции попросил помощи у военнослужащих ТЦК и СП.

«Гражданин был доставлен в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки для прохождения военно-врачебной комиссии», — завершили в ТЦК и СП.

Там призвали не распространять искаженную информацию из неподтвержденных источников.

Ранее стало известно, что с 1 сентября работники ТЦК обязали носить бодикамеры для надлежащей фиксации процесса проверки документов или вручения повесток.

По словам спикера Сухопутных войск полковник Виталия Саранцева, инициатива поможет повысить прозрачность и законность мобилизационных мер. Если будут фиксироваться нарушения, для военных ТЦК будет применяться дисциплинарная ответственность.

Также известно, что камера должна работать в течение всего времени мобилизационных мер. После этого видео сохраняется на сервере не менее 30 дней. Если появляется запрос, видео может быть предоставлено соответствующим органам.




