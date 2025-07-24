Украину массово атакует саранча: есть ли угроза для Киевской области

Сарана / © Unsplash

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В Украине зафиксировали стремительный рост численности перелетной саранчи, которая уже массово распространилась по юго-восточным областям. Как предупреждают ученые, при благоприятных условиях эти насекомые способны продвинуться в центральные и западные регионы страны, в частности на Киевщину.

Об этом сообщил кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и экологии Днепровского национального университета имени Олеся Гончара Виктор Бригадиренко в комментарии изданию «Главком».

По его словам, первые случаи наблюдались при участии египетской саранчи, а впоследствии к ней присоединилась и перелетная — вид, обычно обитающий в поймах рек. Наибольшее скопление саранчи сейчас зафиксировано в Запорожской, Херсонской, Одесской и Днепропетровской областях.

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«Она веками поддерживала свою численность в естественных условиях. Раз в три, пять или десять лет в поймах рек возникали вспышки, после чего численность снова снижалась. Это нормальный экологический процесс», — отметил специалист.

В то же время, как отметил ученый, естественные враги саранчи — жуки-нарывники вида милабрис — на сегодня почти исчезли. Из-за активного применения пестицидов во многих регионах их популяция была уничтожена. Зато сама саранча выжила, что и привело к локальным вспышкам ее численности.

«Раньше можно было увидеть большое количество милабрисов как в южной, так и в северной Украине. Например, на лугах их было три, пять, десять, а иногда и двадцать экземпляров на квадратный метр. Такое количество жуков могло уничтожать кубышки саранчи, в каждой из которых было до 50 экземпляров. Сейчас, если посмотреть в поймы, милабрисов там почти нет. Я не говорю, что они полностью исчезли, но их численность локально очень-очень низкая», — заявил Бригадиренко.

Как пояснил кандидат биологических наук, в отдельных регионах фермеры применяют препараты в такой концентрации, которая не уничтожает самих насекомых, но губительна для их естественных врагов.

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«Видимо, какие-то фермеры где-то на расстоянии 500-1000 метров от определенного луга применили пестицид. Концентрация этих пестицидов была недостаточна, чтобы уничтожить саранчу, но паразит саранчи был уничтожен этим ядом. И, соответственно, в следующем году на этой территории произошла вспышка численности саранчи. Вот мы и получили локальную экологическую катастрофу», — подчеркнул ученый.

По его словам, наибольший риск наблюдается, когда обработки охватывают большие площади — в частности поймы рек и прибрежные территории протяженностью в десятки километров.

«Если это небольшие территории — условно километр на километр — то большой стаи саранчи вы не получите. Это будет локальное увеличение численности. А если это территория 20-30 километров, какая-то река, и оба берега протравлены пестицидами, то, соответственно, у нас будет полноценная вспышка численности саранчи», — добавил Бригадиренко.

В то же время он успокоил: сейчас речь не идет о нашествии саранчи, подобной той, которую наблюдают в отдельных регионах Африки или Азии.

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«Это не облако саранчи, которая летает из края в край. Но на участках в 20-30 км уничтожение биоконтроля приводит к размножению. А дальше — при благоприятных погодных условиях — они могут мигрировать», — подчеркнул биолог.

Между тем в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Киевской области предостерегают: хотя прямой угрозы пока нет, потенциальное нашествие саранчи все же возможно.

«За последние 5 лет развитие саранчовых на территории Киевской области проходило на очень низком уровне (нестадные формы), вредоносность вредителя на посевах сельскохозяйственных культур не проявлялась. Однако, учитывая изменения климата за последние годы в сторону потепления и подтвержденную цикличность массового размножения саранчовых, которое соответствует 11-летнему циклу солнечной активности, от нашествия саранчи никто не застрахован», — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что Запорожье атакуют стаи саранчи. По словам чиновников, гигантское египетское насекомое размножается в геометрической прогрессии.

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Напомним, в последнее время сообщения о появлении значительных популяций саранчи вызывают беспокойство. Эксперты рассказали, чем опасна саранча для человека.