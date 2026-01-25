Украинцы уехали за границу и сдали жилье: риэлтор показал, в каком состоянии вернули квартиру (фото)

Квартира после арендаторов шокировала владельцев / © iStock

Реклама

Риелтор из Киева показал на видео, что от квартиры, которая еще несколько лет назад имела качественный ремонт, сейчас осталась сдутая мебель, обшарпанный пол, кухня и диван. По его словам, арендаторы жили здесь более двух лет за символическую плату, но состояние жилья после их выезда шокировало владельцев.

Об этом говорится в рассказе @maxrealestaeagent33 в Tiktok.

«Посмотрите на этот диван — он полностью покрыт шерстью. Это наглядный пример того, как важно найти ответственных арендаторов», — говорит риелтор.

Реклама

Фото сундуков видео @maxrealestaeagent33 в Tiktok

Он обращает внимание на испорченный паркет, поцарапанные поверхности и поврежденные стены.

«Люди прожили здесь более двух лет и платили минимальные деньги. Владельцы пошли им навстречу из-за войны, а получили разрушенную квартиру», — отмечает он», — отмечает риелтор.

Фото сундуков видео @maxrealestaeagent33 в Tiktok

По его словам, даже светлые поверхности, которые раньше выглядели аккуратно, теперь имеют многочисленные следы износа.

Здесь все было белое, чистое. А сейчас — потрепанное, избитое. Это просто кошмар. Как можно было так уничтожить качественный ремонт? — возмущается он.

Реклама

Фото сундуков видео @maxrealestaeagent33 в Tiktok

В конце он отмечает, что подобных ситуаций можно избежать, если тщательно подходить к выбору арендаторов, а также если сдавать жилье, нужно лично общаться с людьми и проверять, кому доверяете свою квартиру. Иначе потом можно столкнуться с такими последствиями.

Напомним, что в прифронтовых городах Украины развернулся другой, не менее жестокий «фронт» — жилой. Военнослужащие, защищающие прифронтовые территории, вынуждены искать себе крышу над головой самостоятельно, часто платя за это космические суммы. В частности, 45 тысяч за «убитый» дом просят владельцы.

Между тем, от 16 до 800 тысяч грн стоит арендовать жилье со светом и отоплением на Киевщине.