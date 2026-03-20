"Украинские диалоги безопасности": в Киеве запустили платформу для обсуждения вопросов в сфере нацбезопасности

Участие в обсуждениях приняли нардепы и педагоги.

Игорь Бережанский
Украинские диалоги безопасности

В Киеве стартовала новая платформа для профессиональных дискуссий в сфере национальной безопасности — «Украинские диалоги безопасности» . Инициаторами выступили Национальная академия СБУ и агентство "Укринформ".

К первому обсуждению присоединились нардепы, педагоги и эксперты. Основной темой стало гуманитарное измерение безопасности, в частности, борьба с российской пропагандой, фейками и враждебными нарративами.

Особое внимание участники уделили молодежи. Участники мероприятия подчеркнули, что Россия все чаще пытается влиять на подростков и даже вербовать их для своих операций.

«Эта мера чрезвычайно важна, потому что это начало Украинских чтений безопасности, как площадок для объединения специалистов, экспертов по культурным, языковым, безопасным, лингвистических, исторических усилий и противодействию когнитивной войне. Речь идет о когнитивной устойчивости и каждого гражданина, и общества в целом, понимания и ментальности, готовности к противодействию врагу, и, самое главное, понимания тех вызовов, которые сейчас стоят перед каждым гражданином. Это яркий пример частно-государственного партнерства, которое мы ведем и распространяем, и пытаемся быть действительно площадкой», — рассказал ректор Национальной академии СБУ Андрей Черняк.

Также в рамках мероприятия презентовали первое издание серии «Украинские студии безопасности» — монографию «Гуманитарное измерение безопасности».

