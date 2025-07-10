Украденное детство: в Киеве малыш спал на скамейке, пока родители разбирали завалы их дома

Атака на Киев 10 июля

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Россияне 10 июля ударили по Киеву, убив людей и повлекшие разрушение. Отдельные кадры из столицы свидетельствуют и о том, что они уносят детство у наших детей. Да, появилось видео, на котором после атаки РФ малыш на скамейке наблюдает, как его родители разбирают завалы их жилья.

Кадры обнародовали в Сети.

Дата публикации 13:56, 10.07.25 Количество просмотров 25 В Киеве ребенок наблюдает за тем, как родители разбирают завалы их дома

Россияне будут неизбежно нести ответственность за все, что натворили в Украине и с украинцами.

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Ранее сообщалось, что в результате атаки РФ по Киеву пострадали 16 человек, 10 из них — медики госпитализировали. Также известно о двух женщинах, погибших на Подоле. Также в Подольском районе в результате вражеской атаки практически разрушена амбулатория Центра первичной медико-санитарной помощи #1. Корреспондентка ТСН Елена Гущик побывала у домов, где и погибли люди.

Заметим, спасатели показали щемящее фото пожилых пар, пострадавших в результате удара РФ по Киеву 4 июля. Мужчина с женщиной были вынуждены бежать от российских дронов и ракет, чтобы спасти свою жизнь.

«Не о такой старости они мечтали…», — подписали фото в ГСЧС.

Напомним, ночью 10 июля Россия атаковала Киев ракетами и дронами-камикадзе. К сожалению, в результате вражеского обстрела погибли два человека. Число пострадавших уже возросло до 19.

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Стало известно, что в Шевченковском районе повреждены жилые многоэтажки и пожары.

В Соломенском районе загорелись административные и складские помещения. Спасатели до сих пор ликвидируют последствия вражеского удара.

К сожалению, в Подольском районе есть погибшие. Также обломки падали в Оболонском и Деснянском районах, повреждены объекты инфраструктуры.