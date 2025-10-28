Угрожал расправой над родными: мужчина заставлял 13-летнюю девочку к участию в создании порнографии

Плачущая девочка / © pixabay.com

В Киевской области мужчина заставлял 13-летнюю девочку к участию в изготовлении порнографии.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура в Facebook.

«При процессуальном руководстве Бориспольской окружной прокуратуры 48-летнему жителю Борисполя поставлено в известность о подозрении в изготовлении и распространении детской порнографии, а также принуждении малолетних к участию в ее создании (ч. 4 ст. 301-1 УК Украины) и совершении развратных действий в отношении малолетнего 2 человека, 2 человека. говорится в сообщении.

Следствием установлено, что подозреваемый в течение нескольких месяцев из-за социальных сетей Telegram и Chat Roulette установил контакт с 13-летней девочкой из Днепропетровской области. Угрожая ей расправой над близкими, мужчина заставил ребенка участвовать в создании фото и видео порнографического характера.

Кроме того, угрожая распространением снимков среди друзей и одноклассников девочки, мужчина заставил несовершеннолетнюю делать скрытую фотографию и видео-фиксацию обнаженного тела ее 8-летней двоюродной сестры.

Когда девочка отказалась участвовать в изготовлении детской порнографии, мужчина переслал фото обнаженных девушек их родителям. Те и сообщили о преступлении правоохранителям.

В результате следственных действий мужчине доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста (из-за тяжелой болезни).

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

