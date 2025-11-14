- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1076
- Время на прочтение
- 1 мин
Угроза БпЛА: в Киеве работают силы ПВО
Жителей столицы призывают находиться в безопасных местах.
В Киеве в ночь на 14 ноября работают силы противовоздушной обороны из-за угрозы ударных беспилотников.
Об этом говорится в сообщении Киевской городской облгосадминистрации.
«Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей», — говорится в сообщении.
Перед этим в Воздушных силах сообщили, что в направлении столицы двигаются ударные беспилотники.
Ранее сообщалось, что в результате вражеских ударов по Днепропетровщине повреждена инфраструктура и предприятия.
Мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский подчеркнул, что РФ обстреливает энергетику Украины, чтобы заставить Киев сдаться.