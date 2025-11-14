Угроза БпЛА: в Киеве работают силы ПВО

В Киеве работают силы ПВО / © Getty Images

Реклама

В Киеве в ночь на 14 ноября работают силы противовоздушной обороны из-за угрозы ударных беспилотников.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской облгосадминистрации.

«Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей», — говорится в сообщении.

Реклама

Перед этим в Воздушных силах сообщили, что в направлении столицы двигаются ударные беспилотники.

Ранее сообщалось, что в результате вражеских ударов по Днепропетровщине повреждена инфраструктура и предприятия.

Мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский подчеркнул, что РФ обстреливает энергетику Украины, чтобы заставить Киев сдаться.