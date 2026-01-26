Удары по ТЭЦ Киева: эксперт объяснил, почему в столице возникла крайне тяжелая ситуация

Удар по ТЭЦ / Иллюстративный фото / © Фото из открытых источников

Ракетный удар по Киеву 13 января привел к фактической потере столицей собственных мощностей по производству электроэнергии. Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко отметил, что по киевским теплоэлектроцентралям было выпущено 16 баллистических ракет.

Об этом Харченко рассказал в эфире «Суспильного».

Киевские ТЭЦ не работают

По его словам, в тот день Киев оказался в крайне сложном положении из-за потери собственной электрогенерации.

Эксперт отметил, что из-за нехватки средств противовоздушной обороны российские баллистические ракеты смогли поразить киевские ТЭЦ, которые обеспечивали до 50% потребностей столицы в электроэнергии. В результате ударов теплоэлектроцентрали больше не могут работать как источник электричества.

«Теперь всю необходимую для Киева электроэнергию нужно завозить извне через высоковольтные сети. А их тоже постоянно атакуют», — объяснил Харченко.

Все это создает дополнительные риски для стабильного электроснабжения города.

Действительно ли по ТЭЦ Киева ударили 16 ракет — что говорят в Воздушных силах

Начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал данные, что 13 января ТЭЦ в Киеве прилетело 16 баллистических ракет. В комментарии INSIDER UA он опроверг информацию директора Центра исследования энергетики.

По словам Игната, в тот день в Киеве зафиксировано попадание только двух баллистических ракет. Остальные «прилеты» — по другим локациям в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях.

Ранее эксперт объяснил, можно ли заменить ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве малыми когенерационными установками. Дело в том, что для обеспечения электропотребления Киева, превышающего 1,5 гигаватта, понадобилось бы более тысячи когенерационных установок. Также есть сложности с размещением, подключением к сети и последующим обслуживанием оборудования.

«Скорейший случай подключения когенерационной установки, который мне известен, длился около месяца. В основном это занимает гораздо больше времени», — отметил Павлюк.

Если у нас появится две когенерационных машины, они, конечно, помогут, но принципиально проблему не решат.