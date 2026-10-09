Северный мост в Киеве после дроновой атаки / © Associated Press

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Россия может попытаться повторить операцию на мостах Киева по аналогии с подрывами СБУ Крымского моста. Однако даже сложные повреждения мостов не остановят движение полностью благодаря резервным переправам.

Такое мнение основатель БО «Реактивная почта» и военный эксперт Павел Нарожный высказал в эфире Radio NV.

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Он пояснил, что для уничтожения моста могут понадобиться баллистические или крылатые ракеты. Однако даже точное попадание в опору или пролет не обязательно повлечет за собой значительные разрушения.

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«Мы уже видели попадания и в опоры, мы видели удары и по пролету. Но это относительно быстро возобновилось и движение возобновилось. И здесь стоит вопрос с другими средствами. Это могут быть и баллистические, и крылатые ракеты. Но здесь нужно понимать, что когда мы говорим о конструкции моста, есть опоры, есть пролеты, даже от совершенно точного попадания ничего страшного не будет«, — утверждает военный эксперт.

Он привел пример удара подводным дроном по опоре Крымского моста, отметив, что, несмотря на использование тонны взрывчатки, сооружение до сих пор стоит.

«Там тонна взрывчатки в том подводном дроне была. И мост все еще стоит. Да, он поврежден, арматура торчит наружу, но стоит», — отметил Нарожный.

По его словам, для разрушения мостового пролета необходим мощный взрыв прямо на конструкции. В качестве примера эксперт привел операцию СБУ, во время которой на Крымском мосту взорвали грузовик со взрывчаткой.

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«Тогда пролет упал. Может ли быть у нас такая операция? Теоретически да, такое может произойти. Но даже когда мы говорим о Крымском мосту, его восстановили. Там, кажется, три или четыре месяца он тогда простаивал, но его все равно восстановили», — подчеркнул Нарожный.

Кроме того, он отметил, что даже в случае повреждения моста Украина может организовать альтернативное сообщение с помощью понтонных переправ. По словам эксперта, это позволит продолжить движение, хотя и со значительно меньшей скоростью. Отдельным вопросом в этом случае станет функционирование метро.

«То есть, если мы представим даже самый плохой сценарий, что один пролет упадет, армия может поставить понтон. Да, движение будет гораздо медленнее, но все равно оно будет продолжаться. Конечно, будет вопрос о функционировании метро в таком случае. Но ведь мы все понимаем, что на защиту мостов будут отданы абсолютно все имеющиеся ресурсы. Поэтому я думаю, что такой сценарий очень маловероятен», — отметил Нарожный.

Атаки на мосты в Киеве — последние новости

Напомним, 4 октября российский реактивный дрон второй раз через два дня попал в дорожное полотно Северного моста в Киеве. В результате взрыва образовалась огромная дыра, два человека пострадали. Из-за повреждений и перекрытий одной полосы на мосту были осложнения движения транспорта.

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По мнению инженера Олега Дерфлера, полностью уничтожить киевские мосты через Днепр ракетами или дронами крайне сложно из-за их колоссального запаса прочности, заложенного во время проектирования с расчетом на возможные чрезвычайные ситуации. Атаки способны повредить дорожное полотно или отдельные элементы, но не способны полностью разрушить саму конструкцию.

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