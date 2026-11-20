Киев / иллюстративное фото / © Associated Press

Реклама

После российской атаки 20 ноября в Киеве были зафиксированы перебои с электричеством и водой, а часть столичных мостов пришлось перекрыть или ограничить движение транспорта.

Какая ситуация сложилась в городе, по каким маршрутам курсируют автобусы и троллейбусы и что планируется сделать с переправами через Днепр — узнайте из материала ТСН.ua.

Реклама

Как курсируют троллейбусы и автобусы в Киеве

Утром 20 ноября движение троллейбусов было временно приостановлено в части Печерского, Соломенского и Голосеевского районов Киева из-за отсутствия напряжения в энергосистеме, а также были изменены маршруты трёх автобусов из-за перекрытия Подольского мостового перехода.

Реклама

Позже в «Киевпастрансе» сообщили, что движение этого транспорта было возобновлено в 10:23, курсирование осуществляется с отклонением от графика.

Кроме того, в связи с перекрытием движения на Подольском мостовом переходе в направлении левого берега утром были изменены маршруты автобусов №№ 110, 111 и 112 — их движение организовано через Северный мост.

В Киеве временно приостановили движение нескольких автобусов и троллейбусов / © Киевский городской совет

В то же время из-за перекрытия отдельных участков дорог в течение дня поступали сообщения о возможных точечных объездных маршрутах для нескольких автобусов.

По состоянию на вечер известно, что троллейбусы и автобусы курсируют по обычному расписанию, однако с небольшими отклонениями.

Реклама

Стоит отметить, что с 21 по 30 ноября в Киеве изменятся маршруты автобусов № 33-Т и № 118-Д, сообщили в «Киевпастрансе. Временные изменения связаны с капитальным ремонтом путепровода возле станции метро «Черниговская“ на пересечении улицы Миропольской и Броварского проспекта.

Движение автобусов будет организовано следующим образом:

маршрут № 33-Т «Дарницкий вагоноремонтный завод — станция метро «Черниговская» по следующему маршруту: от Дарницкого вагоноремонтного завода до улицы Гната Хоткевича по собственному маршруту, далее — движение по временной транспортной развязке через Броварский проспект — улица Братиславская — разворот на транспортной развязке возле улицы Шолом-Алейхема — улица Братиславская — движение по временной транспортной развязке через Броварский проспект — улица Гната Хоткевича — далее по собственному маршруту до Дарницкого вагоноремонтного завода;

маршрут № 118-Д «Станция метрополитена «Лесная» — станция метрополитена «Политехнический институт» по следующему маршруту: Броварский проспект (от станции метро «Лесная») — улица Братиславская — разворот на транспортной развязке у улицы Шолом-Алейхема — улица Братиславская — движение по временной транспортной развязке через Броварский проспект — улица Гната Хоткевича — далее по собственному маршруту до станции метро «Политехнический институт». В обратном направлении без изменений.

Пассажиров просят учитывать эти изменения при планировании маршрутов.

Временная схема движения автобусного маршрута № 118-Д / © tripadvisor.de

Временная схема движения автобусного маршрута № 33-Т / © КМДА

Также 21 ноября будут изменены маршруты автобусов №№ 2, 39, 49, 87, 95, 101итроллейбусов № 34, 22 ноября с изменениями в движении будут курсировать автобусы №№ 31, 110, 112. Изменения в движении указанного транспорта связаны с проведением запланированных сезонных ярмарок, которые организуются на ул. Голосеевской, ул. Николая Закревского, бульв. Амвросия Бучмы, ул. Иорданской, ул. Академика Шалимова, ул. Татарской и ул. Игоря Юхновского.

Реклама

С начала и до окончания ярмарок движение на маршрутах будет организовано следующим образом:

21 ноября:

автобус № 2 от ул. Вахтанга Кикабидзе до ул. Виталия Скакуна по обычному маршруту, далее — бульв. Вацлава Гавела — ул. Гарматная — просп. Берестейский до ул. Шолуденко. В обратном направлении без изменений;

автобус № 39 будет курсировать по следующему маршруту: просп. Голосеевский — просп. Науки — ул. Лысогорская (до транспортной развязки на пересечении с ул. Ракетной и ул. Панорамной) — ул. Лысогорская — пер. Лысогорский. В обратном направлении без изменений;

автобус № 49 от станции городской электрички «Березняки» до бульв. Амвросия Бучмы по своему маршруту, далее — просп. Павла Тычины — Днепровская набережная, далее по своему маршруту;

автобус № 87 в направлении ул. Митрополита Андрея Шептицкого от ст. м. «Осокорки» до бульв. Амвросия Бучмы по своему маршруту, далее — просп. Павла Тычины — ул. Березняковская, далее по своему маршруту;

автобус № 95 в направлении Русановских садов от станции городской электрички «Березняки» до ул. Юрия Шумского по своему маршруту, далее — просп. Павла Тычины — Днепровская набережная, далее по своему маршруту;

автобус № 101 от станции метро «Почайна» до просп. Красной Калины по своему маршруту, далее — ул. Рональда Рейгана — ул. Николая Закревского, далее по своему маршруту;

троллейбус № 34 от ул. Северной до просп. Степана Бандеры.

22 ноября:

автобус № 31 по маршруту: ст.м. «Политехнический институт» — просп. Берестейский — ул. Богдана Гаврилишина — ул. Митрофана Довнар-Запольского — ул. Дегтяревская — ул. Белорусская — ул. Деревлянская — ул. Юрия Ильенко — ул. Академика Ромоданова — ул. Загоровская — ул. Князя Владимира Мономаха — ул. Татарская;

автобусы №№ 110, 112 соответственно от ст. м. «Площадь Украинских Героев» и ст. м. «Лукьяновская» до ул. Радужной по своим маршрутам, далее — ул. Ивана Микитенко — ул. Сирожупанников — ул. Игоря Юхновского, далее по своим маршрутам. В обратном направлении без изменений.

Какая ситуация со светом 20 ноября в столице

Утром 20 ноября из-за массированного обстрела со стороны россиян часть жителей пяти районов столицы осталась без света, а на остальной территории города пришлось прибегнуть к экстренным отключениям. Как сообщили в ДТЭК, отключения электроэнергии коснулись Печерского, Соломенского, Голосеевского, Днепровского и Дарницкого районов.

В других районах Киева энергетики были вынуждены ограничить подачу электроэнергии из-за поврежденного оборудования и перегрузки сети.

По состоянию на 13:40 экстренные отключения электроэнергии были отменены, поскольку энергетикам удалось стабилизировать ситуацию после ночной массированной атаки и восстановить электроснабжение жителей Киева

В настоящее время в столице действуют графики отключений, с которыми можно ознакомиться:

в чат-боте;

на сайте или в приложении «Киев Цифровой»;

на сайте YASNOили в приложении YASNO Mobile.

В Киеве отмечаются перебои с водоснабжением

Во время российского обстрела Киева под удар попали объекты «Киевводоканала» — среди сотрудников предприятия есть двое погибших и раненые.

Помимо прямых попаданий по водопроводной инфраструктуре, из-за атак на энергосистему столицы возникли перебои с водоснабжением. В пяти районах столицы упало давление в трубах, в результате чего в некоторых домах могла пропасть вода, а именно в:

Печерском,

Голосеевском,

Святошинском,

Соломенском

Шевченковском районах.

«Специалисты Киевводоканала работают над стабилизацией давления и скорейшим восстановлением водоснабжения», — сообщают в ведомстве.

Ситуация на мостах Киева 20 ноября: где движение открыто, а где действуют ограничения

В результате российского удара 20 ноября в Киеве были повреждены сразу три моста: Подольский, Дарницкий и Южный, об этом после обеда сообщил мэр Виталий Кличко.

По его словам, из-за попадания баллистических ракет утром пришлось перекрыть проезд в сторону левого берега по Подольскому мостовому переходу, однако днём движение там уже возобновили. На Дарницком мосту также есть повреждения — специалисты в настоящее время обследуют сооружения. В то же время на Южном мосту, куда снова попали российские ракеты, движение остается таким же, как и в предыдущие дни.

По информации Киевской городской государственной администрации, движение по мостам 20 ноября организовано следующим образом:

Южный мост — с регулируемым интервалом разрешено движение автотранспорта массой до 10 тонн включительно и общественного транспорта общей массой до 18 тонн. Движение с правого на левый берег по-прежнему закрыто;

Северный мост — разрешено движение общественного и специального транспорта по крайней правой полосе на обоих проездах моста в обоих направлениях. Движение легковых автомобилей и транзитного грузового транспорта запрещено;

Подольский мостовой переход — после частичного повреждения движение восстановлено;

Дарницкий мост — работает в штатном режиме;

Мост «Метро» — работает в штатном режиме. Движение грузового транспорта запрещено;

Мост им. Е. А. Патона — работает в штатном режиме. Движение грузового транспорта запрещено. Действует реверсивное движение: с 6:00 до 16:00 — с левого берега на правый; с 16:00 до 24:00 — с правого берега на левый.



Водителям рекомендуется учитывать актуальную информацию при планировании маршрутов по городу.

Движение по мостам Киева 20 ноября / © КГГА

Когда полностью возобновится движение по Южному и Северному мостам

Движение по Южному и Северному мостам было частично возобновлено. На Южном мосту разрешено движение транспорта весом до 10 тонн и общественного транспорта весом до 18 тонн, но проезд с правого берега на левый по-прежнему закрыт. По Северному мосту по крайней правой полосе в обе стороны движется только общественный и спецтранспорт, а для легковых автомобилей и транзитных грузовиков движение запрещено.

На мосту Патона действует реверсивное движение по расписанию. На Подольском мосту примерно через 15 минут после объявления воздушной тревоги ограничивают проезд с левого берега на правый. В то же время Дарницкий мост и мост «Метро» работают в обычном режиме.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в столице планируют полностью восстановить движение по Южному и Северному мостам, хотя точные сроки пока не называются.

«Сначала провели обследование сооружений, чтобы определить масштаб повреждений, ведь если мы пускаем транспорт по мостам, в первую очередь должна быть обеспечена безопасность. Сооружение должно выдерживать нагрузку. Сейчас разрабатываем план, чтобы максимально быстро устранить повреждения и возобновить полноценное движение», — пояснил Кличко.

По его словам, сроки зависят от сложности повреждений, ведь перед открытием движения необходимо убедиться в безопасности мостов. Коммунальщики работают днём и ночью, чтобы как можно быстрее устранить проблему сообщения между правым и левым берегами.

Что известно о строительстве туннеля под Днепром и понтонных переправ

На днях в Министерстве восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины сообщили, чтоначинается подготовка к строительству туннеля под Днепром в Киеве, который должен стать более безопасной альтернативой мостам на фоне постоянных российских атак. Министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник уже провел переговоры с американской компанией Robbins, специализирующейся на туннелепроходческом оборудовании.

Американцы готовы предоставить технику, обеспечить сопровождение и обучить украинских специалистов, а в ближайшее время подготовят предложения относительно необходимых исследований и партнерства. Кроме того, правительственные чиновники обсуждают вопросы привлечения международного финансирования.

Пока речь идет лишь о подготовительном этапе: специалисты должны определить маршрут и параметры туннеля, провести геологические исследования и рассчитать стоимость проекта, поэтому конкретных сроков начала строительства пока нет.

Кроме того, недавно в Киеве уже начали строительство понтонных переправ через Днепр. По предварительным оценкам, работы могут завершиться через два-три месяца. Об этом сообщил председатель Деснянской РГА Максим Бахматов.

По его словам, пока масштабные идеи, такие как туннели, остаются лишь на уровне обсуждений, город перешел к практическим решениям. Такие переправы рассчитаны на минимальный транзит и проезд спецтранспорта и критически важных автомобилей на случай, если стационарные мосты получат серьезные повреждения или перестанут функционировать.

Напомним, на днях Россия нанесла баллистические удары по Украине, в частности по Северному и Южному мостам в Киеве, в результате чего движение по ним было частично перекрыто. В ответ Силы обороны после многонедельной операции нанесли удар по Керченскому мосту, где автомобильная часть вместе с центральной аркой погрузилась в воду, а железнодорожная ветка получила критические повреждения. Военный эксперт Игорь Романенко объяснил выбор этой цели тем, что она является наиболее уязвимой для России.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров

Новости партнеров