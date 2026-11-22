Стычка под Киево-Печерской лаврой / © Associated Press

Реклама

На территории Киево-Печерской лавры люди подрались из-за храма Сергея Радонежского. На место прибыли «скорая» и много нарядов полиции. Столкновения произошли между проукраинскими активистами и прихожанами Украинской православной церкви (УПЦ МП).

Об этом сообщает «Эспрессо».

Реклама

Стычка в Киево-Печерской лавре: есть пострадавшие

Поводом к стычке стала церковь, обустроенная внутри старой водонапорной башни и названная в честь русского церковного деятеля Сергея Радонежского.

Реклама

Митингующие добиваются изменения религиозного посвящения этого здания, а также проверки законности его переоборудования.

Во время акции протестующие наклеили на фасад изображения святого князя Федора Острожского — таким способом они предложили новое название храму в рамках деколонизации исторического комплекса.

Ссора между активистами и представителями УПЦ переросла в рукопашную стычку, из-за чего на место вызвали полицию. Во время потасовки телесные повреждения получил по меньшей мере один активист. Верующие УПЦ Московского патриархата преградили доступ к церкви, пели на церковнославянском языке.

На инцидент отреагировали правоохранители и медики: прибыли восемь полицейских автомобилей и карета экстренной помощи. Врачи оказывают первую помощь пострадавшим. Полиция устанавливает количество потерпевших.

Реклама

Отдельный блок претензий касается законности самого сооружения. Активисты требуют проверить документы, позволившие превратить историческую водонапорную башню в культовый объект, и еще раз подчеркивают необходимость лишить храм привязки к русской церковной традиции.

«Я уверен, что ни одного храма, посвященного украинскому святому, в Москве нет. А у нас Сергей Радонежский, Серафим Саровский, Матроны Московские и так далее. От этих московских влияний нужно очищать как украинскую церковь, так и украинскую культурную жизнь, так и наше общественное сознание», — говорит протестующий.

«Мы, верующие ПЦУ, пришли в храм. Во-первых, он назван в честь московского святого, что нарушает закон о деколонизации. Мы пришли помолиться. Сразу, как мы пришли, этот человек с крестом и другие нам преградили вход, он стал бить крестом. Только что пришли эти московские ряженые попы, вытолкали нас из храма, ударили меня по голове и хотели мне пальцами выдавить глаз. Видите, у меня здесь раны», — говорит другой протестующий.

Верующая УПЦ МП также прокомментировала события:

Реклама

«Сергей Радонежский был чудотворцем для всего мира. И в Америке он чудотворец. И там никто не говорит, что его на американский манер надо переименовать», — говорит женщина.

Киево-Печерская лавра: последние новости

Напомним, в Киево-Печерской лавре по случаю Дня Крещения Украины-Руси и Дня Украинской Государственности вновь открыли Дальние (Феодосиевы) пещеры.

Открытие началось с молебна за Украину под руководством митрополита Эпифания, а также на Соборной площади освятили памятный знак гетману Ивану Мазепе.

Сейчас подземный комплекс длиной 293 метра, где покоятся мощи 51 святого и расположены древние храмы, келья преподобного Феодосия и Варяжские пещеры, работает в тестовом режиме.

Новости партнеров

Новости партнеров